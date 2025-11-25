FIFA kunngjør begrensninger i VM for å sikre konkurransemessig balanse mellom Spania, Argentina, Frankrike og England

HQ

Datoen for den endelige trekningen av VM 2026 nærmer seg: 5. desember 2025 vil vi vite sammensetningen av de 12 gruppene i konkurransen, det største verdensmesterskapet i historien med 48 lag i stedet for de vanlige 32.

Ikke alle lagene er kvalifisert (fire europeiske land og to til fra de andre kontinentene vil kvalifisere seg i mars, etter sluttspillet), men de fire puljene er satt sammen, med de tre vertslandene øverst i pulje 1 (Canada, Mexico, USA) og resten, rangert i henhold til FIFA-rankingen: Spania, Argentina, Frankrike, England, Brasil og Brasil.

FIFA har i dag offentliggjort et dokument som beskriver trekningsprosedyren, med noen begrensninger for å sikre konkurransemessig balanse som påvirker de fire høyest rangerte nasjonene: Spania, Argentina, Frankrike og England.

Spania og Argentina vil alltid bli plassert på hver sin side av tabellen, noe som betyr at de kun vil møtes i en eventuell finale. Det samme gjelder Frankrike og England: De vil bare møte hverandre i en finale, og de vil bare møte Spania eller Argentina i semifinalen.

Noen andre begrensninger er lagt inn slik at trekningen, selv om den er tilfeldig, likevel har en viss orden, ved hjelp av en ganske kompleks blanding av potter og farger som sikrer at ingen gruppe får mer enn ett lag fra samme konføderasjon, med unntak av UEFA (som har 16 lag i konkurransen), men som likevel ikke kan ha mer enn to UEFA-lag i gruppen.

FIFA bekreftet også at hele kampprogrammet vil bli offentliggjort dagen etter, den 6. desember. Er du spent på hvem som blir ditt lands rivaler i VM neste sommer?