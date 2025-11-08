FIFA kunngjør en ny "FIFA Peace Prize" som skal deles ut samme dag som VM-trekningen

HQ

FIFA har kunngjort opprettelsen av en ny årlig pris, kalt "FIFAs fredspris", som skal "belønne personer som har gjort eksepsjonelle og ekstraordinære handlinger for fred", avslørte FIFA-president Gianni Infantino denne uken. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med trekningen av verdensmesterskapet i fotball 2026, som finner sted i Washington DC 5. desember.

"I en stadig mer urolig og splittet verden er det grunnleggende å anerkjenne det enestående bidraget til dem som jobber hardt for å få slutt på konflikter og bringe mennesker sammen i en ånd av fred", sa Infantino. "Fotball står for fred, og på vegne av hele det globale fotballsamfunnet vil FIFA Peace Prize - Football Unites the World anerkjenne den enorme innsatsen til de enkeltpersonene som forener mennesker og gir håp for fremtidige generasjoner."

Det ble ikke kunngjort hvem som skal motta denne prisen, som kommer påfallende nok etter at Donald Trump ikke vant Nobels fredspris, som ble delt ut samme uke som fredstoppmøtet i Gaza i 2025, der den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble undertegnet. Sammen med mange andre verdensledere inviterte Trump Infantino, som han tilsynelatende har et nært forhold til siden han annonserte fotball-VM 2026 i USA, Mexico og Canada og klubb-VM i USA i fjor sommer.

FIFAs tilknytning til Donald Trump ble utvidet i forrige måned, da Donald Trumps datter Ivanka Trump ble utnevnt til styremedlem i et utdanningsprosjekt til en verdi av 100 millioner dollar, ifølge The Guardian. Prosjektet ble delvis finansiert av billettsalget til VM i fotball 2026, som har vært dyrere enn noen gang tidligere, noe som har ført til motstand fra den nyvalgte borgermesteren i New York, Zhoran Mamdani.