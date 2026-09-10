FIFA kunngjør en ny turnering for land i Sørøst-Asia: FIFA ASEAN Cup

HQ

Det er snart en stor landslagspause, og FIFA har kunngjort en ny turnering som ligner på UEFA Nations League (men som er mye kortere) for lagene i Sørøst-Asia, kalt FIFA ASEAN Cup. Den første utgaven finner sted mellom 24. september og 5. oktober i Bandung og Jakarta i Indonesia samt Hongkong, Kina, med 14 lag på programmet.

De 11 medlemslandene i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og tre gjestelag vil bli delt inn i to divisjoner, hver delt inn i to grupper, med en enkel rundturnering og finaler mellom vinnerne av hver divisjon.

Gianni Infantino, som fortsatt er FIFA-president, sa at FIFA ASEAN Cup «ble lansert for å gi landslagene meningsfulle konkurransemuligheter innenfor den internasjonale kampkalenderen for menn, slik at spillerne får sjansen til å representere sine land i intense regionale rivaliseringer.»

Lagene er Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam og to gjester, Bangladesh og Pakistan (divisjon 1), samt Hongkong (Kina), Brunei Darussalam, Kambodsja, Laos, Myanmar og Øst-Timor i den andre divisjonen.