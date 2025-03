FIFA kunngjør fordelingen av premiepengene i VM for klubblag og lanserer et solidaritetsprogram

HQ

FIFA Club World Cup, som i år er en nesten helt ny turnering (den arrangeres hvert fjerde år med de 32 beste fotballklubbene fra de siste fire årene i henhold til FIFAs rangeringssystem), finner sted i år, og det er en blanding av forventning og tilbakeholdenhet blant fotballfans. Men for de deltakende klubbene blir det en svært lukrativ affære: FIFA har i dag kunngjort hvor mye penger klubbene vil få for å delta og for å vinne kamper, selv om det varierer fra kontinent til kontinent.

Totalt vil det være 1 milliard dollar å fordele mellom de 32 klubbene. Dette er delt inn i 525 millioner dollar for deltakende søyle: pengene alle de 32 klubbene vil få. Det er imidlertid ikke det samme for alle klubbene: Klubber fra Oseania vil få 3,58 millioner dollar, klubber fra Afrika, Asia og Nord- og Mellom-Amerika vil få 9,55 millioner dollar, klubber fra Sør-Amerika vil få 15,21 millioner dollar, og klubber fra Europa vil få mellom 12,81-38,19 millioner dollar, bestemt av en rangering basert på sportslige og kommersielle kriterier (det er rimelig å anta at Real Madrid eller Manchester City vil få mer enn Ulsan HD fra Sør-Korea eller Masandawana fra Sør-Afrika).

De resterende 475 millionene vil bli fordelt etter hvor langt de når i konkurransen, likt mellom alle klubbene: 2 millioner dollar per seier eller 1 million dollar per uavgjort, 7,5 millioner dollar ved å vinne åttendedelsfinalen, 13,125 millioner dollar for kvartfinalen, 21 millioner dollar for semifinalen, 30 millioner dollar til finalisten, 40 millioner dollar til vinneren (det er 37,5 millioner euro, eller 31,05 millioner pund)...

Det maksimale beløpet en klubb kan få er 125 millioner dollar. Men det finnes også et "solidaritetsmål" på 250 millioner dollar - det endelige beløpet vil trolig avhenge av hvor vellykket konkurransen blir - som skal fordeles til resten av fotballklubbene, selv om de ikke deltar. Alle premiepengene, 1 milliard USD, vil komme fra partnerskap, sponsorer og en stor del fra DAZN, som betalte en rekordstor sum for de verdensomspennende senderettighetene, uten å røre FIFAs reserver, "som er satt til side for global fotballutvikling gjennom de 211 FIFA-medlemsforbundene".

FIFA Club World Cup vil finne sted i USA mellom 12. juni og 13. juli, kort tid etter Final Four i Nations League, som i seg selv er kort tid etter Champions League-finalen ... Det blir interessant å se hvor mange spillere - om noen - som kommer til å spille alle tre på så kort tid.