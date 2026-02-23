FIFA lanserer kalenderen for FIFA Series 2026, en turnering med lavere rangerte lag

HQ

FIFA har sluppet kalenderen for FIFA Series 2026, den andre utgaven av en ny internasjonal turnering som spilles mellom lag fra konføderasjoner som ikke får spille regelmessig i konkurranser, hovedsakelig lavere rangerte nasjoner fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Oseania. På herresiden deltar tre lag fra Europa: Bulgaria, Finland og Estland.

Målet er å "drive frem utviklingen av herre- og damelandslagene", og vil finne sted mellom mars og april 2026, i et internasjonalt vindu der vennskapskamper og sluttspillet før VM 2026 vil finne sted.

Kampene vil finne sted mellom 25.-31. mars for herrenes del, med 36 lag, og mellom 9.-18. april for kvinnenes del, med 12 lag. Kampene spilles i Australia, Aserbajdsjan, Indonesia, Kasakhstan, New Zealand, Puerto Rico og Rwanda for herrene, og i Brasil, Elfenbenskysten og Thailand for kvinnene.

"Formålet er å legge til rette for meningsfylte internasjonale vennskapskamper mellom landslag fra ulike konføderasjoner som normalt ikke ville ha konkurrert mot hverandre, og dermed støtte fotballutviklingen både på og utenfor banen", sier FIFA.

Til tross for at det er en konkurranse som arrangeres hvert annet år, regnes kampene offisielt som vennskapskamper. I tilfelle uavgjort blir det straffesparkkonkurranse uten overtid. De deltakende medlemsforbundene (PMA) har blitt enige om ulike konkurranseformater - enten semifinaler og en finale, eller forhåndsavtalte kamper.

Dette blir den andre utgaven av FIFA Series, og den første som inkluderer kvinnelag. I 2024 vant Kroatia 4-2 over Egypt, en kamp som tiltrakk mer enn 85 000 mennesker i Kairo 26. mars 2024.