FIFA lanserer nye billetter til 60 dollar for VM 2026, men tiltaket er fortsatt mangelfullt

FIFA har svart på klager på billettprisene i FIFA World Cup, som ikke bare kom fra fans, men også fra fanforeninger, som oppfordret FIFA til å iverksette tiltak fordi de "forråder VM-tradisjonen" og etterlater fans utenfor konkurransen, som ikke ville være i stand til å betale urealistiske priser, spesielt for en familie (tusenvis av dollar bare på billetter).

FIFA har svart med å lansere en rekke rimeligere billettpriser, til en verdi av 60 dollar (51 euro, 45 pund), som vil være tilgjengelige for alle de 104 kampene i VM i USA, Canada og Mexico neste sommer.

Disse plassene vil være forbeholdt lokale fans i de landene hvis lag har kvalifisert seg, men er tilgjengelige til alle kampene. For å kjøpe disse billettene må fansen gå gjennom sine respektive fotballforbund. Disse billettene utgjør bare 10 % av de tildelte billettene som er reservert for hvert fotballforbund hvis lag er kvalifisert til turneringen, og salget vil bli prioritert for "lojale fans" som er nært knyttet til sine landslag.

Football Supporters' Association (FSA), en av foreningene som har anmeldt billettprisene, mener imidlertid at denne kunngjøringen er en "hul gest" og en avledningsmanøver "for å avlede oppmerksomheten mens man fortsetter å svindle fansen".