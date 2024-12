FIFA og DAZN har inngått den største avtalen noensinne om rettighetssalg for en fotballturnering

HQ

FIFA Club World Cup 2025 blir den første av en ny type turnering: en lang turnering - en måned - med runde, kvartfinaler, semifinaler og finale, med 32 lag på 12 arenaer over et helt land - USA - som vil presse spillere fra klubber over hele verden til det ytterste, inkludert europeiske klubber som Real Madrid, Bayern München, PSG eller Juventus.

Dette nye formatet, som finner sted fra 15. juni til 13. juli 2025, vil bli sendt på DAZN, etter at den største kommersielle avtalen i fotball har blitt inngått med FIFA.

Haken? Alle 63 kampene vil være gratis å se. Seerne trenger bare å logge seg inn på DAZN, men uten å måtte betale abonnement. DAZN har også rettigheter til å viderelisensiere til lokale, lineære kringkastingsnettverk.

Shay Segev, administrerende direktør i DAZN, ser på denne avtalen som et nytt steg "i DAZNs reise mot å bli den ultimate underholdningsplattformen for sportsfans overalt", og vil integrere FIFA+ (et bibliotek med ikoniske fotballøyeblikk og repriser) i DAZN.

FIFA-president Gianni Infantini sier at "gjennom denne avtalen kan milliarder av fotballfans over hele verden nå se den mest tilgjengelige klubbfotballturneringen noensinne gratis".

Dette er angivelig den største avtalen noensinne i fotballhistorien

Ifølge RMC Sport, som informerte om avtalen før den ble offisielt annonsert, forsøkte FIFA å gi rettighetene til Apple, men etter at forhandlingene mislyktes, ble avtalen inngått mellom FIFA og DAZN for tusen millioner euro.

Som Relevo har utdypet, er dette den største summen som noen gang er betalt av en kringkaster, i dette tilfellet DAZN, for en fotballkonkurranse, mer enn noen verdenscup eller UEFA-cup, eller noen av de store europeiske ligaene.

Når det gjelder LaLiga, er senderettighetene verdsatt til rundt 1 500 millioner euro for 600 hundre kamper. Dette er rundt 1 000 millioner euro for 63 kamper.