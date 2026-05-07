FIFA og Panini avslutter et 60 år langt samarbeid om fotballklistremerker og samlekort, Topps tar over i 2031

Paninis fotballkort og klistremerker, som har vært en fast bestanddel for mange, mange generasjoner av barn (og samlere), vil ta slutt i 2031, da FIFA og Fanatics har inngått en langsiktig avtale som gir Topps (eid av Fanatics) de eksklusive rettighetene til fotballkort, klistremerker og samlekortspill for fotball-VM og andre FIFA-arrangementer.

The Athletic rapporterer at FIFA og Fanatics-avtalen avslutter et samarbeid mellom FIFA og Panini som vil ha vart i over 60 år når det avsluttes i 2031: Fra VM 1970 til VM 2030 var det Panini som laget og solgte VM-klistremerkene (inkludert i 2026, med den massive 48-lagssamlingen som nylig ble utgitt).

FIFA-president Gianni Infantino sa at Fanatics "driver massiv innovasjon innen sportssamleobjekter som gir fansen en ny, meningsfull måte å engasjere seg i favorittlagene sine og favorittspillerne sine på. Fra FIFAs synspunkt kan vi globalisere fansengasjementet nettopp takket være vår globale turneringsportefølje. Og dette gir oss enda en viktig kommersiell inntektsstrøm som vi, som alltid, kanaliserer tilbake til spillet, til fotballen."

For mange fotballfans i Europa kan dette komme som en skrekk, ettersom Panini også selger klistremerker til de hjemlige ligaene, og de lokale tilbudene vil bestå, men dette gjelder kun for VM og andre FIFA-turneringer, som for eksempel klubb-VM. Målet med dette partnerskapet er at Topps, et mindre kjent merke utenfor USA (hvor de har 85 % av kundene ettersom de lager baseball-, amerikansk fotball- og basketballkort), skal nå ut til et globalt publikum ved også å lage fotballkort.

Infantino la til at "denne avtalen gjenspeiler FIFAs strategi om å lære av Nord-Amerika, der kommersialiseringen av sport virkelig har nådd et annet nivå". Infantino sa også denne uken, på et annet sted, at "USA er landet med det mest utviklede underholdningsmarkedet i verden" da han rettferdiggjorde videresalgsmarkedene for VM 2026, der billettene når astronomiske priser (fra 10 000 dollar ... til 2 millioner dollar).