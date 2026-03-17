FIFA og YouTube inngår et "historisk" samarbeid før VM i fotball 2026

HQ

FIFA og YouTube har kunngjort et partnerskap som vil hjelpe innholdsskapere og mediepartnere med å sende de første ti minuttene av hver kamp direkte, få tilgang til utvidede høydepunktsvideoer og bak kulissene-opptak. FIFA understreker at youtubere og innholdsskapere ofte er de mest fulgte kildene til fotball for millioner av mennesker, og med dette partnerskapet vil de gjøre livet mye enklere for dem.

YouTube-mediepartnere vil få tilgang til et bibliotek med kampbilder på tvers, samt de første ti minuttene av hver kamp, som kan strømmes direkte. Til og med "et utvalgt antall kamper" vil være tilgjengelige for mediepartnere som kan strømmes på YouTube-kanalene sine.

Dette betyr ikke at VM i fotball 2026 vil bli sendt på YouTube: dette er verktøy som gis til innholdsskapere (de som offisielt blir med i YouTubes mediepartnerprogram) for å vise bedre innhold. FIFAs offisielle YouTube-kanal vil imidlertid laste opp innhold fra sitt digitale arkiv, inkludert tidligere kamper i full lengde og mange flere ikoniske øyeblikk.

"Sammen med FIFA og turneringens offisielle mediepartnere gir vi en global gruppe YouTube-skapere uovertruffen tilgang til kamper og mye mer. De vil ikke bare reagere på kampen, de vil gi et nytt perspektiv på FIFA World Cup, inkludert menneskelige historier, taktiske sammenbrudd og action bak kulissene som ytterligere gir liv til den legendariske turneringen mens den utspiller seg", sa YouTube offisiell uttalelse.