FIFA-president Gianni Infantino «bestikker» land for å få dem til å støtte hans plan om å privatisere deler av VM

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En ny rapport fra Sky Sports om FIFAs forslag om å selge andeler av verdensmesterskapet og andre turneringer gjennom et datterselskap viser i hvilken grad Gianni Infantino trekker i trådene for å få planen godkjent, en plan som har blitt kraftig avvist av UEFA, som hevdet at fotball nå er alles eiendom å selge, mens CONCACAF også klaget over at de ikke hadde blitt informert.

FIFA trenger stemmer fra minst 50 % av de 211 medlemslandene i FIFA. Og han har lovet en insentiv på 40 millioner dollar for å få dem til å godta forslaget, tilgjengelig umiddelbart fra 1. januar 2027, hentet fra inntektene på opptil 4,2 milliarder dollar fra salget av minoritetsandeler til eksterne investorer i det nye datterselskapet, FIFA Forward Enterprise.

Selskapet vil ha en verdi på rundt 20 milliarder dollar, anslår FIFA (for å sette det i perspektiv: FIFAs inntekter i perioden 2022–2026 forventes å bli 15 milliarder dollar, hvorav det meste kommer fra TV-rettigheter, sponsoravtaler og billettsalg fra verdensmesterskapet).

Land som ikke støtter planen, vil gå glipp av pengene, advarer Infantino

Denne informasjonen kommer fra et brev sendt til hvert land, der Infantino også advarer om at landene vil få langt mindre investeringer til utviklingsprosjekter, breddefotball og landslag dersom de ikke støtter planen (de må ta en beslutning før 19. september).

Infantino antyder også at landene som ikke støtter planen, vil gå glipp av disse ekstra midlene, ettersom han beskriver det som «en enestående og unik finansieringsmulighet kun for de medlemsforbundene som ønsker å delta», noe som høres farlig nær ut som bestikkelse...

Alt dette skjer i kjølvannet av VM 2026 i USA, Mexico og Canada, som var preget av kontroverser, og i et valgår i FIFA, med svært få kandidater som realistisk sett kan utfordre Infantino ved valget. UEFA-presidenten har allerede boikottet VM-finalen, og nå skal det avholdes et krisemøte mellom UEFA-landene.

Selv om noen større land kanskje er i en sterkere posisjon til å avvise ideen, og kunne ha rom for å boikotte den (tenk deg et VM uten Spania, England, Tyskland, Frankrike...), kan økte investeringer fra FIFA for å fremme fotballens vekst lokalt være et tilbud som mange mindre land ikke vil gå glipp av....