FIFA-president Gianni Infantino kan møte motstand i valget i november

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Gianni Infantino har vært FIFA-president siden 2016, og forventes foreløpig å bli valgt for en tredje periode uten motkandidater i valget i november. Men etter økende misnøye med Infantino i fotballverdenen, blant annet på grunn av den kontroversielle beslutningen om å oppheve det røde kortet til den amerikanske spissen Folarin Balogun, er noen UEFA-land villige til å støtte en annen kandidat, ifølge TalkSport.

«Et økende antall UEFA-medlemmer håper å kunne støtte en annen kandidat for å unngå at Infantino vinner en ny periode uten en reell debatt», rapporterte Ben Jacobs, og pekte på to navn som kan være aktuelle: Legia-eieren Dariusz Mioduski og CONCACAF-president Victor Montagliani.

Rapporten utelukker imidlertid Alexander Ceferin, som ser ut til å være mer interessert i å bli gjenvalgt som UEFA-president neste vår, til tross for at han tidligere har vært i konflikt med Infantino, og utelukker også Paris Saint-Germain-president Nasser Al-Khelaifi, som ikke har noen ambisjoner om rollen, selv om begge er to personer som ville fått sterk støtte i Europa for å erstatte Infantino.

Utenfor Europa kan det imidlertid være vanskeligere å finne støtte for andre enn Infantino. Det er usannsynlig at CAF-president Patrice Motsepe vil stille mot Infantino, som er en nær alliert, mens det heller ikke er sannsynlig at CONMEBOL-president Alejandro Domínguez vil stille mot Infantino, ettersom Sør-Amerika har presset på for et VM med 64 lag i 2030, noe Infantino nå offisielt vurderer.