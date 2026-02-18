FIFA-president Infantino tar del i kontroversen og stiller seg på Vinícius' side: "Sjokkert og trist"

HQ

FIFA-president Gianni Infantino har også uttalt seg om hendelsen mellom Benfica- og Real Madrid-spillerne Gianluca Prestianni og Vinícius Jr, der Benfica-spilleren skal ha kalt Vinícius for "ape" fem ganger.

"Jeg ble sjokkert og lei meg over å se hendelsen med påstått rasisme mot Vinícius Júnior i UEFA Champions League-kampen mellom SL Benfica og Real Madrid CF. Det er absolutt ikke rom for rasisme i idretten vår og i samfunnet - vi trenger at alle relevante interessenter tar affære og stiller de ansvarlige til ansvar."

Infantinos ord vakte litt oppsikt, ettersom UEFA bare en time tidligere hadde kunngjort at de ville sette i gang en etterforskning for å finne ut om Prestianni virkelig hadde brukt rasistiske skjellsord mot Vinícius, noe klubben og spilleren benekter. Uansett vil det være nesten umulig å bevise, ettersom Prestianni holdt seg for munnen, og det vil være den enes ord mot den andres, slik ekspertene Thierry Henry og Micah Richards har beklaget. Prestianni risikerer ti kampers karantene.

"I FIFA, gjennom Global Stand Against Racism og Players' Voice Panel, er vi forpliktet til å sikre at spillere, funksjonærer og fans blir respektert og beskyttet, og at passende tiltak blir iverksatt når hendelser oppstår", fortsatte Infantino. "Jeg berømmer dommer François Letexier for å aktivere antirasismeprotokollen ved å bruke armbevegelsen for å stoppe kampen og ta tak i situasjonen.

FIFA og fotballen viser full solidaritet med ofre for rasisme og enhver form for diskriminering. Jeg vil alltid fortsette å gjenta dette: Nei til rasisme! Nei til enhver form for diskriminering!"