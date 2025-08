FIFA saksøkes for potensielt milliardbeløp for ulovlig regelverk

HQ

FIFA har blitt rammet av et gruppesøksmål om ulovlige regler som påvirker fotballspillere og mangelen på kontroll over når og hvordan de får lov til å forlate fotballklubbene sine, noe som har resultert i et "betydelig" inntektstap. Gruppesøksmålet er innlevert av Justice for Players, en nederlandsk forening, til en distriktsdomstol i Nederland, og berører også noen nasjonale forbund (via Business Wire).

Hele denne situasjonen startet da den franske spilleren Lassana Diarra ble ilagt en bot på 10 millioner euro av FIFA og fikk 15 måneders utestengelse fra profesjonell fotball for kontraktsbrudd da han forlot Lokomotiv Moskva sommeren 2014. Ti år senere ga EU-domstolen Diarra medhold i at noen av FIFAs regler for spilleroverganger var i strid med EUs lover og prinsipper om fri bevegelse.

Som svar på denne dommen krever Justice for Players (JfP), en stiftelse som har som mål å representere fotballspillere i Europa, kompensasjon til muligens opptil 100 000 spillere i Europa som kan ha blitt rammet av FIFAs regler siden 2002. Søksmålet retter seg også mot de franske, tyske, belgiske, danske og nederlandske fotballforbundene.

Ifølge en studie utført av Compass Lexecon på oppdrag fra JfP kan spillerne ha tjent rundt 8 % mindre i løpet av karrieren enn de ville ha gjort uten FIFAs "ulovlige" regelverk. Kompensasjonene kan potensielt beløpe seg til milliarder av euro. Nå er det opp til Midden-Nederland tingrett å avgjøre saken.

FIFPRO, den største fotballspillerforeningen, har i en uttalelse sagt at de vil "vurdere stiftelsens initiativ grundig", men så langt høres det ut som om de støtter på papiret. "Som den kollektive stemmen til profesjonelle fotballspillere i Europa, vil FIFPRO Europe alltid støtte rettferdig kompensasjon for berørte spillere hvis rettigheter ble brutt".