FIFA selger VM-sendingsrettighetene til India en uke før turneringen starter

HQ

En knapp uke før starten av VM i fotball 2026 har FIFA endelig sikret seg senderettighetene i India, i en pakke som inkluderer VM i fotball 2030, VM i fotball for kvinner 2027 og andre turneringer frem til 2034 (men ikke VM i fotball for menn 2034). FIFA har inngått en avtale med Zee Entertainment Enterprises, eller bare "Z".

Totalt 39 FIFA-arrangementer mellom 2026 og 2034, inkludert U-17- og U-20-mesterskap for menn og kvinner, Futsal World Cup og FIFA Intercontinental Cup, vil bli vist på Zs lineære TV-kanaler (United8 Sports) og den digitale plattformen Zee 5. "Det indiske markedet er av strategisk betydning for FIFA, ettersom det har et enormt potensial drevet av et ungt og lidenskapelig publikum", sier FIFAs Chief Business Officer, Romy Gai, i en uttalelse.

For noen uker siden ble det avslørt at FIFA ikke hadde klart å sikre seg senderettighetene til VM 2026 i Kina og India, til tross for deres enorme fotballfans, på grunn av en kombinasjon av faktorer (mangelen på fotballag i disse landene og tidsplanen for kamper som spilles i Nord-Amerika i Asia). Til slutt solgte FIFA senderettighetene til China Media Group, som står bak Kinas nasjonale kringkaster, for kun 60 millioner dollar, mens FIFA opprinnelig ba om 300 millioner dollar.

India var et av de største markedene for VM 2022, med 83,3 millioner seere på TV, foran Tyskland, Frankrike og Storbritannia (en liste som ble toppet av Kina med 509,8 millioner seere, dobbelt så mange som Midtøsten (288,2 millioner) og mer enn Brasil, Indonesia, USA og Japan til sammen, ifølge Al Jazeera.