FIFA Series, turneringen for lavere rangerte land, vokser i 2026 og legger til en serie for kvinner

FIFA Series, en turnering som lanseres hvert annet år i fjor, og som har som mål å gi flere muligheter for lavere rangerte og mindre velstående landslag til å spille mellom andre land, vil vokse i 2026-utgaven, kunngjorde FIFA fredag, og den vil utvides med en ny kvinneutgave.

I 2024-utgaven av FIFA Series (som til tross for at det er en offisiell turnering, er kampene vennskapskamper) deltok 24 land: Bhutan, Kambodsja, Mongolia og Sri Lanka fra Asia; Algerie, Kapp Verde og Tunisia fra Afrika; Guyana og Bermuda fra Mellom-Amerika; Bolivia fra Sør-Amerika, og New Zealand og Papua Ny-Guinea fra Oseania.

Fire land deltok fra Europa: Andorra, Aserbajdsjan, Bulgaria og, overraskende nok, Kroatia (nummer to i VM i 2018), som også vant turneringen etter å ha slått Egypt 4-2 i en kamp som tiltrakk seg mer enn 85 000 mennesker i Kairo 26. mars 2024.

FIFA Series "frigjør utviklingspotensial for spillere, trenere og fans"

2026-utgaven vil ha flere land og introdusere en kvinneliga. Herreturneringen vil finne sted i Australia, Aserbajdsjan, Indonesia, Kasakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda og Usbekistan, og kvinneturneringen vil finne sted i Brasil, Elfenbenskysten og Thailand.

"FIFA Series handler om å frigjøre utviklingspotensial for spillere, trenere og fans, samtidig som vi fremmer fotballens universalitet og mangfold gjennom meningsfylte kamper," sier FIFA-president Gianni Infantino i en uttalelse. FIFA bidrar til å betale reise- og oppholdskostnader.

Det fullstendige utvalget av land vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. Var du klar over FIFA Series fra før?