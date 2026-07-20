FIFA skal angivelig innlede en granskning av Argentinas oppførsel mot slutten av VM-finalen

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Ifølge Sky Sports skal FIFA undersøke oppførselen til enkelte argentinske spillere under VM-finalen mot Spania, noe som potensielt kan føre til disiplinærtiltak.

De skal spesielt undersøke tre tilfeller av voldelig oppførsel: da Leandro Paredes angrep Eric García og Gavi og kastet dem i bakken (noe som resulterte i et rødt kort til Paredes etter at kampen var avsluttet), da Nahuel Molina slo Rodri i begynnelsen av feiringen, samt assistenttrener Roberto Ayalas mulige involvering i sammenstøtene, der han tilsynelatende slo til Dani Olmo.

Ifølge Marca kan FIFA også undersøke om Argentina som helhet utviste usportslig oppførsel da de vendte ryggen til de spanske spillerne da de løftet trofeet – noe som ikke bryter med noen regler, men som var svært kontroversielt og ble oppfattet som respektløst.

Generelt har Argentinas oppførsel etter kampen blitt kritisert av mange, selv om ikke alle spillerne var involvert i disse sammenstøtene. Spesielt Messi hilste rolig på de fleste spanske spillerne før han satte seg ned på banen og gråt.