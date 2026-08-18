FIFA sparker sin driftsdirektør etter at han offentlig kritiserte Gianni Infantino

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FIFAs driftsdirektør, Kevin Lamour, har blitt sparket en uke etter at han kritiserte planen fra FIFA-president Gianni Infantino om å selge 20 % av verdensmesterskapet til private investorer – en plan som skapte splittelse i fotballverdenen, og som fortsatt fører til at UEFA har til hensikt å boikotte FIFA-turneringer.

Lamour begynte i FIFA for bare to år siden, og var tidligere visegeneralsekretær i UEFA. Da planen om å privatisere VM ble kunngjort, skrev Lamour at det var «prosjektet til én person» og at FIFAs egen administrasjon hadde blitt «lurt». «En president må bringe folk sammen, forene dem og inspirere dem. I dag opplever vi det motsatte», sa Lamour, med henvisning til Infantino. Noen timer senere ble planen offisielt kansellert.

Lamour la til at han forsto at det å si fra kunne bety at han mistet jobben. «Hvis det betyr at jeg mister jobben, så må det være slik. Jeg vil forstå og respektere den avgjørelsen. I det minste vil jeg sove godt i natt.