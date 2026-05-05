FIFA suspenderer tidligere generalsekretær i Guyanas fotballforbund for seksuell trakassering

HQ

FIFA har utestengt Ian Alves, tidligere generalsekretær i Guyanas fotballforbund (GFF), i fem år og idømt ham en bot på 20 000 sveitsiske franc (21 800 euro) etter at han ble funnet skyldig i seksuell trakassering av kvinnelige ansatte i GFF, og for å ha misbrukt sin maktposisjon.

Etter å ha sett bevisene og ofrenes forklaringer, var FIFAs uavhengige etiske komité overbevist om at Alves hadde brutt artikkel 24 (Beskyttelse av fysisk og psykisk integritet), artikkel 26 (Misbruk av stilling) og artikkel 14 (Generelle plikter) i FIFAs etiske regler. Ian Alves hadde fratrådt sin stilling i 2024.

FIFA minnet om at de har en streng holdning til alle former for misbruk i fotballen, og at de har et konfidensielt og sikkert nettbasert varslingssystem som gjør det mulig for enkeltpersoner å varsle om kritikkverdige forhold.