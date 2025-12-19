FIFA tar en enestående beslutning om å avbryte kampen om tredjeplassen i Arab Cup, og begge lagene erklæres som vinnere

HQ

FIFA Arab Cup 2025 ble avsluttet med at Marokko vant 3-2 over Jordan, og dermed tok de sin andre tittel etter 2012, og de er favoritter til Afrikamesterskapet i fotball, som starter neste uke. Kampen om tredjeplassen, mellom Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, ble imidlertid avbrutt etter en første omgang uten mål på grunn av kraftig regn og tordenvær på Khalifa International Stadium i Al Rayyan.

Det var forventet at kampen ville bli spilt på et senere tidspunkt, men torsdag kveld tok FIFA en drastisk og uhørt beslutning: Kampen blir avbrutt og resultatet blir 0-0. Begge lagene vil bli tildelt tredjeplassen, og de totale premiepengene for tredje- og fjerdeplassen vil bli slått sammen og delt likt mellom begge de deltakende lagene.

Avlysningen av kampen ble forklart med at "selv om stadion var i full drift og banen var i god stand, ble denne avgjørelsen tatt av kampdommeren av hensyn til sikkerheten til spillerne, fansen og alle ansatte på stadion."

Dette er en svært uvanlig avgjørelse, men den er til fordel for begge lag. Det ville imidlertid være utenkelig at en slik avgjørelse ville bli tatt i en finale, så det understreker mangelen på interesse for disse kampene om tredjeplassen, og mange fans krever at denne typen kamper avlyses. Hva synes du om FIFAs avgjørelse?