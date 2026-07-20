FIFA-videospillene, nå kjent som EA Sports FC, har forutsagt verdensmesteren fem ganger på rad

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Spania vant VM i 2026 og satte flere rekorder, blant annet den lengste ubeseirede rekken i internasjonal herrefotball, etter å ha vært ubeseiret i 38 kamper siden mars 2024. Seieren forlenget også en svært uvanlig rekke... nemlig at EA Sports FC (og tidligere FIFA-videospillene fra EA Sports) har spådd verdensmesteren i de siste fem utgavene!

EA Sports (som for øyeblikket ikke eier rettighetene til turneringen, ettersom de trakk seg fra FIFA-merket, noe som førte til at en rekke elendige offisielle spill ble utgitt i mellomtiden) forberedte seg likevel til turneringen med «World's Game Update», som ble lansert flere uker før turneringen.

Og nå, etter at Spania vant 1–0, kan de skryte av å ha forutsagt verdensmesteren riktig hver gang siden 2010, året da Spania vant sin første tittel.

EA Sports har laget simuleringer basert på disse dataene, og har også riktig spådd at Tyskland ville vinne i 2014, Frankrike i 2018, Argentina i 2022 og Spania i 2026.

Greit nok, Spania var allerede den store favoritten måneder før turneringen startet, men resultatene er imponerende, og mange flere vil sikkert følge med på hva de spår om fire år for VM i 2030... som arrangeres i fellesskap av Spania, Portugal og Marokko.

Som VGC påpeker, har EA Sports vært mindre vellykket med å forutsi andre turneringer: de traff riktig på åtte av de siste 15 Super Bowl-kampene (selv om de bemerkelsesverdig nok forutså det eksakte resultatet fra New England Patriots 28–24 Seattle Seahawks i 2015), men ingen av deres spådommer om NHLs Stanley Cup har noensinne slått til.