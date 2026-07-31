FIFA vil gå videre med planene til tross for tilbakemeldingene og sier at «ingen selger fotballen

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FIFA har bekreftet at de vil fortsette å gjennomføre planene om å opprette et kommersielt datterselskap for å selge ut minoritetsandeler i VM og andre turneringer, til tross for avvisningen fra CONCACAF og trusselen om en boikott av VM fra UEFA, noe som ville gjøre alle forretninger Infantino planlegger å gjennomføre fullstendig meningsløse. En «Avklaring om forslaget til FIFA Forward Enterprise (FFE)» publisert fredag bekrefter at FIFA bekrefter «sitt engasjement for en åpen og demokratisk høring», og opplyser at det har vært feilaktig rapportering i media og at de aldri ville vurdere ideen om å «selge fotball».

«FFE er utelukkende foreslått for å sikre at alle FIFAs medlemsforbund (MA-er) får muligheten til å ta et reelt eierskap til de kommersielle mulighetene innen fotball i sine respektive land, og at dette ikke går på bekostning av verken ånden eller styringen i FIFA eller fotballen selv».

De forklarer at det kommersielle selskapet FFE (i motsetning til FIFA, som er en ideell organisasjon) kun vil kontrollere de kommersielle og operasjonelle aktivitetene knyttet til gjennomføring av arrangementer, og verdien selskapet vil hente fra private investorer vil bli fordelt blant alle medlemmene, inkludert at hvert medlem skal motta 20 millioner dollar i «FIFA Forward Development»-midler mellom 2027 og 2030, hentet fra de ekstra inntektene «som genereres av FFE gjennom en mer effektiv styring av FIFAs kommersielle virksomhet».

De sier også at FIFA ikke vil avstå noen kontroll til investorer, og at FIFAs styringsstruktur ikke vil endres på noen måte. Til slutt klager de, etter uttalelsene fra UEFA og CONCACAF, over at «ingen enkelt enhet kan hevde å representere alle de 211 medlemsforbundene rundt om i verden. Hvert medlemsforbund bør få lov til å vurdere forslaget og ha innflytelse på utformingen av sin egen fremtid».