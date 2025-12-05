FIFA vil utvide bruken av VAR til også å omfatte feilaktige hjørnespark og andre gule kort

HQ

Pierluigi Collina, dommersjef i FIFA, har snakket om potensielle endringer i dommerreglementet, inkludert en utvidet bruk av VAR, før VM 2026 neste sommer. På en pressekonferanse i Washington D.C. før trekningen av VM på fredag sa Collina at "det ville være synd hvis resultatet av en konkurranse ikke avgjøres av hva spillerne gjør på banen, men av en ærlig feil gjort av beslutningstakeren".

For å redusere antallet feil ytterligere vil det internasjonale fotballforbundets styre (IFAB) diskutere en rekke regler på sitt årlige forretningsmøte i januar 2026, og de vil bli godkjent i mars i Wales. En av tingene han tar sikte på å implementere, er å bruke VAR på hjørnespark, når dommeren feilaktig gir et lag hjørnespark når det andre laget burde hatt ballen.

"Hovedkriteriet er ingen forsinkelse. Når det gjelder hjørnespark, er det en fysiologisk forsinkelse, for når en corner blir gitt, venter man normalt til de to midtstopperne kommer opp. Det tar normalt 10-15 sekunder å få angriperne klare". Collina forklarer at i løpet av disse sekundene er det nok tid til å bevise at avgjørelsen om å gi hjørnespark er feil: "For meg er det vanskelig å forstå at hvis de har muligheten til å se det, hvorfor vi må stikke hodet i sanden og håpe at det ikke skjer noe på hjørnesparket som blir tatt."

I dag brukes VAR bare i visse situasjoner, som røde kort (riktige eller gale), straffespark eller offside, men fremtidige regler vil gjøre det mulig å bruke VAR ikke bare på feilaktige hjørnespark, men også når et nytt gult kort er blitt feilaktig tildelt. Er du enig i den utvidede bruken av VAR i fotball?