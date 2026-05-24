FIFA vurderer seriøst å arrangere VM med 64 lag igjen i 2030

Ideen om å arrangere et FIFA-VM med 64 lag ble foreslått for flere måneder siden av det søramerikanske forbundet CONMEBOL, noe som ville gjøre det mulig for flere lag å delta i det globale opptoget som turneringen er hvert fjerde år. Selv om det ikke ble godt mottatt av andre forbund, har det blitt rapportert av flere medier, som AS, at ideen blir seriøst vurdert av FIFA igjen.

Når det er sagt, vil en endelig avgjørelse ikke bli tatt etter årets VM, som avsluttes 19. juli 2026, og som allerede vil bli det største VM i historien med 48 lag i stedet for de vanlige 32. Et VM med 64 lag i 2030, en utgave som arrangeres i seks land (hovedsakelig i Spania, Portugal og Marokko, men også noen kamper i Argentina, Uruguay og Paraguay, for å feire 100 år siden den første utgaven av den første turneringen i 1930).

Lag som Kapp Verde, Curaçao, Haiti, Jordan og Usbekistan har allerede dratt nytte av den større turneringen, men noen av de søramerikanske lagene klarte ikke å ta seg inn i turneringen (Venezuela, Peru, Chile og Bolivia, som tapte sluttspillet mot Irak).

