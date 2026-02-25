FIFAe avslører de 84 landene som skal konkurrere i Rocket League Nations League

HQ

Senere i år vil mange land fra hele verden stille lag i FIFAe Nations League, en turnering som spilles på Rocket League. Det er fortsatt lenge til vi får vite hvilke lag som er kvalifisert til FIFAe Finals 2026, men foreløpig er de 84 landene som har sikret seg en billett til FIFAe Finals avslørt, med nasjoner fra hele verden.

Du kan se disse nasjonene i grafikken nedenfor, med noen av de største nasjonene, inkludert USA, Storbritannia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Canada, Saudi-Arabia, Tyrkia, Finland, Norge, Polen, India, Nederland, og også en håndfull mye mindre nasjoner som Wales, Bosnia-Hercegovina og Kypros.

Når du ser på denne listen, hvem anser du som favoritt til å gå hele veien i FIFAe Nations League?