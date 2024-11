FIFAe-finalene arrangeres i Riyadh City i Saudi-Arabia

HQ

FIFA har avslørt vertsstedet, spillestedet og datoen for FIFAe Finals. Arrangementet skal avholdes mellom 5. og 12. desember, og det vil bli arrangert tre turneringer som spilles på Rocket League og eFootball.

Den første turneringen er FIFAe World Cup 2024, som vil være Rocket League -arrangementet. Dette vil inneholde action mellom 5. og 8. desember og vil deretter bli fulgt opp av to eFootball World Cups for konsoll- og mobilspillere. Disse vil løpe mellom 9. og 12. desember.

All action vil bli avholdt på SEF Arena i Riyadh City i Saudi-Arabia, og for å få med deg handlingen live når den utspiller seg, kan du besøke FIFAe Twitch-kanalen her.