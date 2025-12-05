FIFAe World Cup 2025 sparkes i gang neste uke i Riyadh i Saudi-Arabia

HQ

Esportskalenderen nærmer seg slutten for 2025, da det bare er en håndfull arrangementer igjen før de fleste konkurransedyktige scener tar en pause over ferien. En av sesongens siste blir arrangert av Konami, da FIFAe World Cup 2025 vil skje så snart neste uke, der 12 av de beste spillerne, som representerer sine hjemnasjoner, vil være til stede og ønsker å løfte det unnvikende trofeet.

Denne turneringen ble tidligere avholdt på FIFA -spillene før EA og FIFA splittet opp, noe som førte til opprettelsen av EA Sports FC i stedet. Nå har man bestemt seg for å bruke Konamis eFootball som plattform (tidligere kjent som PES), og for 2025-arrangementet kan man forvente at det vil bli avholdt i Riyadh i Saudi-Arabia.

Vi starter 10. desember, og vi blir fortalt at det vil være to divisjoner av action som spenner over konsoll og mobil. Konsollformatet vil være en 2v2-turnering der spillerne konkurrerer i lag på tre, alt mens den mobile en trender mot 1v1-action. Uansett format vil hver divisjon bare inneholde 12 lag / spillere, med hver seeded i et gruppespill for å avgjøre hvem som vil kvalifisere seg til knockout-braketten.

Når det gjelder nasjonene og hvordan de har blitt seedet inn i de to gruppene, kan du se dette nedenfor.

Konsoll

Gruppe A:



Saudi-Arabia



Italia



Brasil



Chile



Thailand



Tyrkia



Gruppe B



Marokko



Jordan



Japan



Polen



Indonesia



Mexico



Mobil

Gruppe A:



Saudi-Arabia



Bahrain



Brasil



Thailand



Egypt



Malaysia



Gruppe B



Tyrkia



Japan



Marokko



India



Colombia



Hellas



Turneringen går over neste helg og avsluttes 13. desember, når de seirende nasjonene er kåret.