FIFAs formann vil ha Russland tilbake i aksjon

Som vi alle vet nå, ble Russland skjøvet til side fra internasjonal idrett for fire år siden, da landet bestemte seg for å invadere Ukraina.

Presidenten i Fédération Internationale de Football Association, Gianni Infantino, har ifølge BBC, og rapportert av finske YLE, sagt at FIFA seriøst vurderer å la Russland gjøre comeback, til tross for at krigen fortsatt pågår.

"Vi er nødt til det, for denne utestengelsen har ikke oppnådd noe som helst, den har bare skapt mer frustrasjon og hat."

"Vi burde faktisk aldri forby noe land å spille fotball på grunn av handlingene til deres politiske ledere."

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet har altså en klar mening om saken. Vi får se hva som skjer i fremtiden.