FIFAs plan om å privatisere deler av VM møter overveldende motstand fra UEFA

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FIFAs kunngjøring om at de ønsker å privatisere deler av verdensmesterskapet ved å selge minoritetsandeler til eksterne investorer (og spesielt til Thrive Eternal, ledet av broren til Donald Trumps svigersønn) har skapt opprør i fotballverdenen, med reaksjoner fra fotballforbund over hele verden, politikere og også UEFA, som uttalte at FIFA hadde «krysset en grense som aldri burde krysses».

I sin uttalelse sa FIFA at de ønsker å opprette et nytt datterselskap kalt FIFA Forward Enterprise (FFE) som skal ha ansvaret for kommersiell drift og arrangementer, kontrollert av FIFA, men med eksterne investorer. For å gjøre dette må de først få godkjenning fra de 211 FIFA-medlemmene.

De anslår at dette kan øke FIFAs samlede planlagte utviklingsmidler til over 10 milliarder dollar i løpet av fire år – den største investeringen noensinne foretatt av en idrettsorganisasjon. Hvert medlem vil umiddelbart motta mellom 8 og 20 millioner dollar i kapital som skal brukes til å investere i idretten: infrastruktur, trenerarbeid, landslag, turneringer, kvinnefotball...

Et smutthull for å tjene penger på VM?

Siden FIFA er registrert som en ikke-kommersiell forening og lovlig sett ikke kan ha eiere, vil Infantino ifølge journalisten George Jarjour utnytte et «smutthull» gjennom dette nye datterselskapet, FFE, for likevel å tjene penger på VM og andre turneringer.

Men planen har blitt møtt med overveldende avvisning fra UEFA, som uttalte at «ingen av oss er eiere av fotballen». «Fotballens sjel og styring er ikke eiendeler man kan handle med – spesielt ikke uten noen form for åpenhet om hvem som tjener på det økonomisk. Ingen av oss eier fotballen. Det er ikke opp til FIFA å selge den», og nå forventer mange at UEFA vil organisere en boikott på et krisemøte mellom medlemmene som er innkalt til denne uken.