FIFPRO, verdens største fotballforbund, kritiserer FIFA for "tomme ord og løfter"

FIFPRO, verdens største fagforening for fotballspillere, som representerer 65 000 fotballspillere, har sendt et brev signert av president Sergio Marchi, der de kritiserer FIFAs passivitet for å få slutt på "urettferdighetene, overgrepene og mangelen på respekt for spillerne", og sier at "ingenting har endret seg" etter FIFAs "tomme ord" og løfter.

"Det ble lovet en mer human og rasjonell fotball. Men ingenting har blitt omsatt i praksis. Vi fortsetter å se endeløse sesonger, med kamper hver tredje dag eller sjeldnere, slitsomme reiser og ingen restitusjonspauser. Spillerne behandles som uuttømmelige ressurser, ikke som mennesker. De som spiller for mye, risikerer sitt fysiske og mentale velvære; de som spiller for lite, fortsetter å mangle reelle muligheter og en politikk som garanterer deres utvikling", fordømte Marchi.

"Elendige lønninger og kontraktsbrudd som rammer tusenvis av fotballspillere over hele verden", og viser til at noen fotballspillere jobber uten lønn i månedsvis. Marchi nevnte også "den uansvarlige planleggingen av kamper på ekstreme tidspunkter og i ekstreme temperaturer", og nevnte Club World Cup som eksempel, "en turnering som er designet for å maksimere inntektene uten hensyn til fotballspillernes eller tilskuernes lidelser".

"Det finnes ingen planlegging, ingen forebygging, ingen respekt. Det er bare en besettelse av økonomisk vinning. I møte med denne virkeligheten fortsetter FIFA å opptre arrogant, og nekter å lytte, gå i dialog eller rådføre seg". FIFPRO-presidenten klaget over at FIFA holdt et møte i Marokko i forrige måned med noen spillerforeninger fra noen land, men lot FIFPRO stå utenfor.

For Marchi praktiserte FIFA "strukturell diskriminering som er dypt udemokratisk", der FIFA skapte "FIFA-vennlige organisasjoner for konsultasjoner", med andre ord, skapte "falske" forbund i stedet for å snakke med hovedforbundet.