FIFPRO World 11 for menn og kvinner 2025: de beste lagene i sesongen 2024/25?

HQ

FIFPRO World 11, kåringen av det beste laget i forrige sesong (2024/25), stemt frem av fotballspillerne i verdens største forbund for fotballspillere, er offentliggjort for menn og kvinner. Dette er de beste spillerne på hver posisjon, valgt av lagkameratene, fra en shortlist på 26 spillere som ble offentliggjort i forrige uke (dette er listen for menn og listen for kvinner).

De endelige valgene ble avslørt mandag, med noen overraskelser, og sikkert mye kontrovers ved noen fravær. Her er de :

FIFPRO 11 for menn



Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)



Achraf Hakimi (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Vitinha (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Pedri (FC Barcelona)



Lamine Yamal (FC Barcelona)



Kylian Mbappé (Real Madrid)



Ousmane Dembélé (PSG)



FIFPRO 11 kvinner



Hannah Hampton (Chelsea)



Ona Batlle (Barcelona)



Millie Bright (Chelsea)



Lucy Bronze (Chelsea)



Leah Williamson (Arsenal)



Aitana Bonmatí (Barcelona)



Alexia Putellas (Barcelona)



Ghizlane Chebbak (Al Hilal)



Barbra Banda (Orlando Pride)



Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)



Alessia Russo (Arsenal)



Er du enig i valgene som er gjort av FIFPRO 11 2025?