Figurer av Mario og Bowser tolket som Godzilla og Ultraman er pÃ¥ vei

Godzilla, Mario og Ultraman er tre ikoniske japanske popkulturelle fenomener som figurutvikleren Bid Toys nå har bestemt seg for å smelte sammen. Såkalte mashup-figurer av Mario og Ultraman, og Bowser og Godzilla er på vei.

De slippes neste måned, og Mario kommer til å koste rundt 400 kroner mens Bowser vil koste rundt 500. Om du kjenner du har behov for disse kan du surfe over hit for å bestille. De selger nok fort ut, så vent ikke for lenge.

Hvilke andre popkulturelle mashups vil du gjerne se figurer av?