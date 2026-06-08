Filippinene er rammet av et kraftig jordskjelv med styrke 7,8. Minst 19 personer er allerede omkommet

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Tidligere i morges ble Filippinene rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,8, en hendelse som rammet den sørlige delen av landet og som allerede har krevd 19 menneskeliv. 134 personer er skadet, og antallet vil sannsynligvis stige i timene som ligger foran oss.

Ifølge BBC News var det på den sørlige øya Mindanao at jordskjelvet hadde de mest ødeleggende virkningene. Skjelvet førte naturligvis til at det raskt ble utløst tsunamivarsler rundt om på Filippinene, men også i nærliggende land og så langt som Australia og New Zealand. Det har ennå ikke oppstått noen stor tsunami, men bølgene var større enn vanlig, og noen av dem var opptil 1,4 meter høye.

Evakuerings- og hjelpearbeidet er allerede i gang, men skjelvet har vært spesielt ødeleggende ettersom det falt sammen med starten på det nye skoleåret i landet, og undervisningen ble innstilt.

Det er ennå ikke identifisert noen omkomne, men det sies at syv personer er savnet så langt, noe som reiser spørsmålet om hvordan dette vil påvirke det totale dødstallet.