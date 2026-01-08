Filippinene evakuerer tusenvis etter at Mayon-vulkanen rører på seg igjen

HQ

Filippinske myndigheter har evakuert nesten 3000 innbyggere fra lokalsamfunn i nærheten av Mayon-vulkanen etter at ny vulkansk aktivitet har fått myndighetene til å heve beredskapsnivået og signalisere økt risiko for nye utbrudd.

Varslingsnivået ble hevet til nivå 3 på en femtrinnsskala etter at overvåkingsteam hadde oppdaget gjentatte steinsprang fra krateret og langsom opphopning av lava nær toppen. Noen av steinmassene som falt ned, ble rapportert å være så store som kjøretøyer.

Redningsmannskaper, støttet av politi og militære enheter, flyttet mer enn 2800 mennesker fra hjemmene innenfor en seks kilometer lang faresone rundt vulkanen. Hundrevis av andre innbyggere som bodde like utenfor det avgrensede området, forlot stedet frivillig.

Vulkanologene beskrev den nåværende aktiviteten som et "stille utbrudd", og advarte om at det fortsatt er uklart om forholdene vil eskalere til en mer voldelig fase. Viktige faresignaler som intense vulkanske jordskjelv og høye gassutslipp har ennå ikke nådd kritiske nivåer.

Mayon, som er kjent for sin nesten perfekte kjegle, er også landets mest aktive vulkan og har hatt flere titalls utbrudd opp gjennom århundrene. Til tross for gjentatte katastrofer fortsetter tusenvis av mennesker å bo og arbeide på vulkanens skråninger, noe som gjenspeiler de generelle utfordringene som lokalsamfunn over hele Filippinene står overfor - en nasjon som ofte er utsatt for vulkaner, jordskjelv, tyfoner og oversvømmelser.