Filippinene: Ferge kantrer med mer enn 350 om bord og minst 15 omkomne

Minst 15 personer er bekreftet omkommet etter at en ferge mellom øyene med mer enn 350 passasjerer og mannskap sank tidlig mandag i det sørlige Filippinene, ifølge kystvakten. Flere titalls andre er fortsatt savnet, og redningsmannskaper fortsetter leteaksjonene i farvannet utenfor Basilan-provinsen.

M/V Trisha Kerstin 3 var på vei fra havnebyen Zamboanga til øya Jolo i Sulu-provinsen da det angivelig fikk tekniske problemer og sank kort etter midnatt. Ifølge myndighetene sank fartøyet i stille vær omtrent én nautisk mil fra landsbyen Baluk baluk, der mange av de overlevende først ble brakt i land.

Den filippinske kystvakten opplyser at minst 316 mennesker har blitt reddet så langt, med marine- og kystvaktskip, fly og lokale fiskebåter utplassert i en storstilt operasjon. En sikkerhetsoffiser om bord på fergen var i stand til å varsle myndighetene før fartøyet sank, noe som bidro til å utløse en umiddelbar respons.

Lokale myndigheter i Basilan bekreftet at skadde passasjerer og flere lik ble fraktet til provinshovedstaden Isabela, der nødetatene var i beredskap. Kystvakten opplyser at 28 personer fortsatt var savnet mandag morgen, og at letearbeidet fortsatt pågår.

En etterforskning er satt i gang for å finne årsaken til forliset. Myndighetene sa at fergen hadde bestått inspeksjonen før avreise og ikke viste tegn på overlast. Sjøulykker er fortsatt et vedvarende problem på Filippinene, der dårlig vedlikehold av fartøyene og ujevn håndhevelse av sikkerhetsforskriftene fortsetter å sette liv i fare.