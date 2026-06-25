Filippinene forbyr videospill etter skolemassakre

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Filippinene har innført en midlertidig blokkering av spillappen Gorebox etter at den ble knyttet til en tenåringsmistenkt i en skolemassakre. To mistenkte er for tiden varetektsfengslet etter at tre elever ble drept og ytterligere tjue personer ble såret på en skole i Tacloban, som ligger sørøst for Manila.

Ifølge BBC var en av de påståtte skytterne, en 14-åring, spiller av Gorebox, en app der spillerne får lov til å «delta i brutale kamper med et omfattende arsenal av våpen og eksplosiver.»

Filippinernes cybersikkerhetsbyrå uttalte at blokkeringen er nødvendig for å «gi myndighetene mulighet til å gjennomføre en grundig vurdering av om plattformen spilte noen rolle i de mistenktes handlinger.»

Vitenskapelige studier har ikke funnet noen sammenheng mellom voldelige videospill og voldelig atferd. Produsenten av Gorebox, det tyske studioet F2Games, har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Dette er et sjeldent tilfelle for Filippinene, hvor masseskyting er uvanlig sammenlignet med andre land. Det antas at angrepet på skolen var planlagt, og den 15 år gamle mistenkte er siktet for drap, mens den 14 år gamle er for ung til å kunne siktes etter filippinsk lov.