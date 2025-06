Filippinene og EU innleder ny sikkerhetsdialog

HQ

Siste nytt om Filippinene og EU . Vi vet nå at Filippinene og EU etablerer en formell kanal for sikkerhets- og forsvarsdiskusjoner, noe som ble kunngjort under EU-sjef Kaja Kallas' besøk i Manila.

Dette vil fokusere på felles utfordringer som cyberangrep, desinformasjonskampanjer og regionale stabilitetsproblemer, inkludert spenningen i Sør-Kinahavet. Satsingen bygger på en mangeårig samarbeidsavtale og signaliserer et voksende strategisk partnerskap.