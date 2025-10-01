Filippinene rystet av dødelig jordskjelv

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet det sentrale Filippinene sent tirsdag, og etterlot minst 69 døde og mange flere skadde. I byene nord i Cebu sliter sykehusene med å håndtere tilstrømningen av pasienter, samtidig som vann- og strømforsyningen fortsatt er brutt. Myndighetene har erklært katastrofetilstand i de hardt rammede områdene, der de evakuerte venter på mat, rent vann og redningsstøtte. I mellomtiden har president Ferdinand Marcos Jr. lovet rask nødhjelp, og nasjonale myndigheter koordinerer operasjonene på bakken. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!