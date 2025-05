Fillos do vento: A Rapas regissør om filmens fremtid: "Den må utvikle seg fordi publikum ikke engasjerer seg som før"

Det er ingen hemmelighet at kino og film er i en turbulent situasjon. Helt siden pandemien har kinobesøket vært en skygge av hva det var, delvis på grunn av nye seertendenser hos publikum, som fremveksten av strømmetjenester og den reduserte tiden mellom kinovisninger og on-demand-alternativer. Det er tydelig at kinoen må tilpasse seg et annet publikum, og kanskje er en av metodene å omfavne altoppslukende underholdning.

Det er nettopp dette filmskaperen Brais Revalderia har utforsket i sin dokumentarfilm Fillos do vento: A rapa. Filmen skildrer den spanske tradisjonen i Galicia-regionen, der landsbyboere og ville hester kolliderer i en kraftanstrengelse og et minne. For å utforske og dokumentere dette fantastiske ritualet har Revalderia brukt en rekke nye filmteknikker og teknologi for å fange øyeblikket som aldri før, med 270-graders projeksjonskartlegging, 8K-bilder, ambisonisk lyd, interaktiv historiefortelling og alt dette for å levere en ekte multisensorisk opplevelse.

Apropos Fillos do vento: A rapa, vi snakket med Revalderia på 78th Cannes Film Festival, der vi snakket med filmskaperen om hvordan oppslukende underholdning kan være filmens fremtid, og hvordan det er nødvendig for kinoene å utvikle seg.

"Jeg tror det er veldig nødvendig", begynte Revalderia. "Til syvende og sist er tradisjonell kino flott. Vi har alle disse historiene om fantastiske filmer, men jeg tror den må utvikle seg på en måte fordi publikum ikke engasjerer seg på samme måte som før i tiden. Kinoene gjør det ikke like bra som de gjorde for noen år siden.

"Så jeg tror det må utvikle seg, og vi må finne andre måter å kommunisere på. Og dette er for eksempel en hybrid mellom en dokumentarfilm og en oppslukende opplevelse på slutten, der vi prøver å finne en annen måte å fortelle historien på. Jeg synes det er flott at festivalene gjør dette, tar disse skrittene i den retningen og finner nye måter å uttrykke seg på, for vi vet ikke hva som kommer om noen år, ikke sant? Noen vil kanskje finne den rette måten å komme i kontakt med folk på, og da vil vi sannsynligvis alle prøve å følge etter."

Du kan se hele intervjuet med Revalderia nedenfor, der vi også snakker om fremtidige ideer om virtuell virkelighet og hvordan Fillos do vento: A rapa er et moderne eksempel på Don Quijote.