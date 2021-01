Film basert på Rubiks kube er på vei

Du ser på Annonser

Når man nesten trodde Hollywood begynte å gå tom for nye, kreative ideer, leverer de sannelig igjen.

Hyde Park Entertainment Group og Endeavor Content har fått den geniale ideen å lage en film basert på den klassiske Rubiks kube. Om ikke det var nok er det også planer om å lage et game show basert på samme idé.

"I've had a personal and nostalgic connection to the Rubik's Cube from my early days in India," forteller den kommende filmens produsent Priya Amritraj ifølge Deadline. "I am thrilled to partner with Endeavor Content and Rubik's/Smiley and look forward to creating a wonderful and complex Rubik's universe."

Den klassiske puslekuben ble oppfunnet av den ungarske arkitekturprofessoren Ernő Rubik i 1974 og har siden utfordret millioner av mennesker i løpet av årene.

Jeg er i hvert fall meget spent på å se hvordan denne filmen blir. Er du?