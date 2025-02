La meg begynne med å få dette av brystet. Uavhengig av den massive kritikken den fikk da den først kom ut for syv år siden, elsket jeg Den of Thieves. Jeg har sett den sikkert ti ganger, og synes den er den perfekte blandingen av The Town, Training Day, og Heat, med klare B-filmtendenser og massevis av karakter, nerve og personlighet. Den er dyster, mørk og spennende, og jeg elsker alt fra karakterene til selve historiefortellingen. Når det er sagt, ønsket jeg aldri en oppfølger. Det var aldri nødvendig, og etter å ha sett Den of Thieves 2: Pantera er jeg enda mer overbevist om at den aldri burde ha blitt laget. Fordi den er meningsløs ... fullstendig meningsløs.

99 % av alle de nye karakterene er 100 % fullstendig meningsløse.

Pantera Filmen åpner med at den moralsk korrupte politimannen Big Nick (Gerard Butler) reiser til Europa for å prøve å spore opp Donnie, som i slutten av forrige film dro til England etter et bankran. Han finner Donnie, som har levd på kanten det siste året og nå svindler den serbiske mafiaen i Sør-Israel, ved å utgi seg for å være en fransk diamantsmugler. Nick mener at han har rett til en del av byttet som Donnie nå ønsker å gjøre krav på, og slår seg sammen med sin tidligere erkerival for å få tak i de dyre edelstenene. Veien frem til dette punktet er kronglete, og mye av Pantera henger ikke sammen med andre deler. Nicks opptreden som diamantrøver er for det meste meningsløs, siden han som tidligere politimann ikke tilfører noe til den allerede erfarne gjengen av kriminelle, og forholdet hans til Donnie skal ifølge regissør og manusforfatter Christian Gudegast etterligne forholdet mellom Dominic Torreto og Luke Hobbs, som også startet sine karrierer på hver sin side av loven, men som deretter måtte prøve å overkomme sine motsetninger for å nå et felles mål.

Den første filmen hadde nerve, mørke, tempo og sterke karakterer. Pantera har ingenting av det.

Pantera er lang, altfor lang. To timer og 24 minutter for å være presis, noe som er omtrent en time for lang om jeg skal være konkret. Historien og de nye karakterene er verken interessante nok eller nyanserte nok til å bygge opp en historie som ikke kjeder på en måte som den første filmen aldri gjorde. Gudegast har tydeligvis sett på noen europeiske krimserier og blitt hekta på Fast and the Furious, og i prosessen har han gått seg vill, mistet Nick, mistet Donnie og bommet helt på tonen fra forgjengeren. Faktisk føles Pantera som en langdryg, dårlig episode av en middelmådig TV-serie snarere enn en påkostet, etterlengtet oppfølger til en mesterlig actionthriller som er sterkt inspirert av sjangerens beste bankranfilmer.

Butler gjør sitt beste for å finne seg til rette med denne avstumpede, herdede eks-politimannen, men selv det fungerer ikke på grunn av dårlig manus og dårlig regi. Og det er virkelig synd og veldig trist med tanke på hvor mye jeg gjerne skulle ha sett en kvalitetsoppfølger her.