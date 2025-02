HQ

Hvis man som filmskaper ikke klarer å komme opp med noe originalt, finurlig eller morsomt, kan man alltids rive av historien fra en eksisterende film. Filmen Amazon Prime Video You're Cordially Invited , med en middelmådig Will Ferrell i hovedrollen, er en slags kopi av Wedding Crashers, bortsett fra at den verken er humoristisk eller har karakterer som skiller seg ut eller underholder.

You're Cordially Invited dreier seg om et dobbeltbooket bryllup og "kaoset" som følger. Ferrell spiller den enfoldige enkemannen Jim som blir slått av den sjokkerende nyheten om at hans 18 år gamle datter skal gifte seg, og straks bestiller bryllupslokale, inkludert brudesuite, middagsplaner og alt som hører med. Problemene oppstår imidlertid når Jim, datteren, familien og vennene deres dukker opp på bryllupslokalet, og de innser at de ved et uhell har blitt dobbeltbooket.

Reese Witherspoon spiller karrierekvinnen og Hollywood-produsenten Margot, som innimellom møter og millionavtaler planlegger lillesøsterens bryllup og booker seg inn på samme sted som Jim for samme helg. Til tross for hastig utarbeidede avtaler om hvem som gjør hva, bor hvor og bruker hvilke deler av bryllupslokalet, begynner de begge å planlegge hvordan de mest effektivt kan sabotere hverandres bryllup, og midt oppi dette er det selvfølgelig rom for å krysse en masse overbrukt moralsk byråkrati.

Det er ingen komedie i denne komedien. Du kan dermed hoppe over den med god samvittighet.

Dette er en annonse:

Hvordan kunne du, pappa? Tenker du ikke på andre enn deg selv? Hvorfor er du så egoistisk at du saboterer den viktigste dagen i livet mitt? Alt har blitt gjort før. Alt er så katastrofalt fantasiløst og fryktelig humorforladt at den sliter med å fremkalle så mye som en svak fnising i løpet av sin spilletid på én time og 49 minutter.

Ferrell var en gang verdens morsomste skuespiller. Med Anchorman, Step Brothers, Talladega Nights, og så videre, er filmografien hans utmerket. I dag er han imidlertid like utrolig kjedelig som han en gang var utrolig morsom, og som mangeårig Ferrell-fan kan jeg bare konkludere med at han virkelig har gjort sitt og, i likhet med en Eddie Murphy eller Chevy Chase, har mistet evnen til å fremkalle latter.

Reese er heller ikke morsom, i det hele tatt, selv om hun fungerer godt som moralsk ankerfeste, slik hun gjorde i komedier som Four Christmases og This Means War. Her er hun stort sett bare irriterende gretten, og dynamikken med Ferrell er ikke-eksisterende. Hopp over You're Cordially Invited, unngå den og bruk din dyrebare tid på noe morsomt i stedet, som å se Step Brothers på nytt.