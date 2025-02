Det er flere grunner til å stille seg noe tvilende til Fight or Flight. Den har en rollebesetning med relativt ukjente stjerner bortsett fra Josh Harnett i hovedrollen, den er regissert av en person med to tidligere regikreditter som du sannsynligvis ikke kjenner til, den er skrevet av en duo, hvorav den ene heller ikke har særlig mye erfaring og den andre er mest kjent for de nylige Shazam, G.I. Joe, og Spy Kids filmene, og dessuten, og kanskje viktigst av alt, Sky så ikke ut til å ville at du skulle vite når den skulle ha premiere. I det lengste ble vi bare fortalt at denne filmen ville komme på Sky Cinema i februar, og en uke inn i den måneden ble det bekreftet at den ville komme helt på tampen. De vanlige trøstende elementene som gir deg tro på en film mangler selvsagt, og likevel er det faktisk en film du bør sette av 90 minutter til å sitte og se.

HQ

Fight or Flight Det er i grunnen det du får hvis du setter The Raid på et fly. Filmen handler om en topptrent person, spilt av Harnett, som får i oppgave å gå om bord i et fly og eliminere en global cyberkriminell kalt The Ghost. Men snart avsløres det at Hartnetts Lucas er fanget 38 000 meter oppe i luften i en metallbeholder under trykk sammen med utallige andre drapsmenn og trente agenter, som alle har fått lignende oppgaver av andre organisasjoner. Det er et tåpelig og tåpelig plot som fremstår som noe som ville ha trivdes på 80-tallet, og kanskje er det også grunnen til at den klarer å underholde så effektivt.

Filmen prøver ikke på noe tidspunkt å ta seg selv for alvorlig. Den er ment å være latterlig og morsom og fylt med den karakteristiske dialogen og vitsene som ikoniske actionfilmer fra 80-tallet så sømløst leverte. I løpet av de første 20 minuttene, etter mesteparten av en åpningsakt som gir seg ut for å være mer seriøs, slår Katee Sackoffs rollefigur Katherine til med replikken "Are you saying that plane is full of killers", og det er her du skjønner at alt som kom før slett ikke er en refleksjon av det som kommer til å komme.

Andre akt fortsetter deretter med stadig mer vanvittig action, der Lucas kjemper mot alle slags mordere, til og med triadene. Handlingen er velkoreografert og uanstrengt underholdende, noe som beviser at skaperne hadde en virkelig raffinert visjon for hvordan de skulle utnytte den begrensede plassen de hadde til rådighet. Dette er ikke en John Wick der Keanu Reeves hopper mellom New York, Tokyo og Paris, mesteparten av Fight or Flight utspiller seg i ett og samme fly, men til tross for dette føles hver kampscene unik og frisk.

Dette er en annonse:

Det imponerende med handlingen er også hvordan den klarer å holde seeren på kanten av stolen. Den avslører ikke hva som kommer, men etterlater bare et brødsmulespor som du kan følge i sanntid. Hvem er Lucas egentlig? Hva er Katherines egentlige motivasjon? Hvem er The Ghost, og hvorfor forårsaker de terror på en global scene? Sannheten blir ikke avslørt før i tredje akt, når ting virkelig går av sporet, noe som fører til en eksplosiv og minneverdig finale.

Det være seg syretripper, flykrasj og krigermunker, den siste akten holder aldri tilbake. Den er kanskje litt for sprø til tider, men filmens natur og dens evne til å aldri ta seg selv for alvorlig gjør at dette faktisk fungerer. Det er god og uventet komikk innebygd, og skuespillerne jobber godt sammen og leverer utmerket kjemi, spesielt mellom Hartnett og Charithra Chandrans Isha.

Dette er en annonse:

Fight or Flight er blodig og hensynsløs, morsom og latterlig, actionfylt og spennende, og den gjør alt dette innenfor en spilletid på 90 minutter og med et tydelig begrenset budsjett. Den ser ikke billig ut, men punktene jeg listet opp i begynnelsen av denne anmeldelsen er tydelige eksempler på at ingen har sprengt budsjettet på denne filmen, og likevel fungerer den og er genuint underholdende. Den har alle nyanser av det som gjorde 80-tallets actionfilmer så elskede og tidløse, og selv om handlingen på ingen måte er noe Shakespearsk vidunder, er det gjort nok grunnarbeid og karakterutvikling her til at det helt klart er rom og interesse for en oppfølger. Jeg hadde riktignok ikke store forventninger til denne filmen, men Fight or Flight overrasker, og den er ærlig talt morsommere å se på enn noe av det actiondølet som har blitt produsert av de andre produksjonsgigantene.