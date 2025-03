Kloner, androider, kunstig intelligens ... kort sagt, filmer om unaturlig skapelse eller gjenskapelse av menneskeliv er det mange av i science fiction-sjangeren. Derfor gikk jeg inn i Mickey 17 med en blandet følelse av spenning og forsiktighet, for det er et enormt interessant tema, men det er også lett å falle inn i klisjeer og utslitte ideer når man leker med disse konseptene, og ofte er det vanskelig å finne nye ting å si om de moralske implikasjonene. Heldigvis har Bong Joon-ho gang på gang bevist at han tenker og handler annerledes enn massene, selv når han jobber med andres historier.

Mickey 17 er filmatiseringen av Mickey7, en roman av Edward Ashton fra 2022. Den forteller historien om Mickey Barnes, en arbeider på en romkoloni som har akseptert rollen som "expendable": en som blir tildelt de farligste oppdragene - vanligvis avskyelige eksperimenter på seg selv - fordi han, når han dør, blir gjenfødt på nytt gjennom en "menneskelig skriver". Minnene hans blir værende, men hans tidligere jeg dør fullstendig, og den "nye Mickey" får tildelt et nummer: Mickey 16, Mickey 17...

Filmens største styrke er at den sjelden blir forutsigbar, selv med et så saftig premiss som dette, med stort potensial for twister og mørk humor. Men det kan også være filmens største (og kanskje eneste) svakhet: Den føles av og til for kreativ, og blir lett distrahert av for mange bihistorier, unødvendig lange sekvenser som ikke fører til noe og bipersoner som blir stående igjen. Det er over alt, og det som er der er som regel veldig morsomt og kreativt... bortsett fra når det ikke er det, og bremser ned tempoet i filmen. Til tross for sin lengde på 137 minutter føles filmen aldri kjedelig ... men det er rimelig å si at den ikke opprettholder det samme nivået av engasjement hele tiden, og andre halvdel ... vel, den er merkelig og sannsynligvis ikke av de grunnene du kanskje forventer.

En måte å si det på er at filmen ikke utnytter premisset om kloning av mennesker til det ytterste. I stedet legger filmen et stort fokus på en fremmed rase av merkelig søte larver, og - mye - på karakteren spilt av Mark Ruffalo, den megalomane sjefen for kolonien, som er overspilt, men ikke helt på grunn av skuespilleren, men på grunn av måten han (og hans kone på lerretet, Toni Collette) er skrevet og fremstilt på. Filmen har ikke for mange formelle utskeielser (prangende bruk av musikk, klipping eller kinematografi, slik tidligere filmer av Bong Joon-ho har hatt), og den er tydelig skåret etter Hollywoods blockbuster-regler, men kompenserer for det med overdrevne karakterer og noen malplasserte øyeblikk.

Var det nødvendig å gjøre Ruffalo og Collettes karakterer så usympatiske? Jeg tror ikke noen kommer til å ta feil av at de er skurkene her, og at de legemliggjør en altfor enfoldig kapitalistparodi som ikke er like morsom eller smart som de mer inspirerte øyeblikkene i filmen, som nesten alltid dreier seg om Robert Pattinson og hans briljante, mangefasetterte prestasjon som Mickey(s). Som med alle Bong Joon-hos filmer er det mye samfunnskommentar blandet med underholdning og komedie, men de mer nyanserte filosofiske spørsmålene om verdien av menneskeliv og arbeiderklassen overskygges av en svært brutal kritikk av antikolonialisme, nesten som en fabel. Følelsen jeg sitter igjen med er at Bong Joon-ho har havnet i en interessekonflikt mellom å utvikle ideene sine og å være mer eller mindre tro mot kildematerialet, uten å finne en perfekt løsning.

Dette er utvilsomt en mye lettere affære enn Parasite, og selv om alle filmene hans er preget av sjangerblanding, er Mickey 17 den som lettest kan tilskrives komedie, og ikke altfor svart komedie, til tross for noen voldelige øyeblikk. Den er mye mer "familievennlig", en ren underholdningsfilm. Men selv om filmen har engelskspråklige skuespillere og spektakulære spesialeffekter, føles den likevel annerledes enn alle andre science fiction-westernfilmer med stort budsjett, den er "fremmedartet" om noe.

Tidligere i anmeldelsen sa jeg at jeg applauderte filmen for å være uforutsigbar. Det er sant, men den klarer å gjøre det ved å ta noen merkelige omveier som kan gi deg en følelse av bortkastet potensial. Til en viss grad er det prisen man må betale for å hindre filmen i å gå en enklere og mer manikeisk vei. Og jeg synes det er en pris som er verdt å betale. Selv med feilene, hvis du ser på det "større bildet", får du en film som er annerledes, morsom, underholdende, spektakulær og et stort utstillingsvindu for Pattinsons skuespillerevner. Det er en fryd å se ham portrettere så mange forskjellige følelser og personligheter.

Mickey 17 er en fascinerende film, og til tross for at den har et større budsjett og er basert på en svært ny roman, opprettholder den noen av de beste trekkene ved Bong Joon-hos filmer ... og noen ganger de mindre gode trekkene med noen få utskeielser i karaktertegningen. Den er mangelfull og ujevn, og du kan føle at den har for mange brikker som ikke passer godt sammen samtidig. Kanskje er det min vestlige gane som snakker her, eller kanskje er det slik at bitene virkelig ikke passer godt sammen. Uansett er den verdt å se for Pattinsons prestasjon(er) alene, og den enorme samlingen av ideer som den presenterer, og rett og slett ... det er mange virkelig kule ting å være vitne til her.