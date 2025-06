John Wick: Ballerina

HQ

John Wick -serien, og særlig oppfølgerne, har alltid vært kjennetegnet av at handlingen har kommet i tredje rekke, bak kampkoreografien og stuntene, og også bak atmosfæren eller det man kan kalle "stilen": å være så oppfinnsom som mulig i utviklingen av kampscenene, og filme dem på en måte som får ultravolden til å virke vakker, nesten som ... en ballett.

Etter hvert som oppfølgerne kom, gikk John Wick Chapter 4 så langt at historien og dialogen ble redusert til et minimum, og det spilte ingen rolle at plot devices and character motivations were almost nonsensical, så lenge de limte sammen lange, laaaange actionscener, som bokstavelig talt var non-stop. Men de måtte begynne med noe: en karakterpresentasjon som virkelig fikk deg til å føle med karakteren, føle empati og virkelig forelske deg i den. Den første John Wick -filmen var en mesterklasse i så måte: Den startet med noe så enkelt som et hevntokt for en hund som plutselig ble en del av et mye større og mystisk univers, med en heftig mengde selvparodi og absurd humor.

BallerinaDen første ordentlige John Wick spin-offen må levere på begge sider: tilby et actionspektakel i tråd med den galskapen vi er vant til fra John Wick -oppfølgerne, og samtidig presentere en ny hovedperson som er like overbevisende som Wick, og som er noe mer enn bare en kvinnelig versjon av ham.

Det er med glede jeg kan bekrefte at filmen får til den første delen (dette er en stor actionfest med noen utrolige kampscener), og det var egentlig den viktigste delen, for dette er tross alt en del av John Wick serien. Den andre delen, alt som har med karakterer og manus å gjøre... er stort sett riktig, selv om det er noen problemer som gjør at filmen føles mer generisk og for alvorlig.



For å starte med, om ikke de dårlige, så i hvert fall ikke de mest spennende aspektene ved filmen, er Ana de Armas' karakter, Eve, ikke spesielt interessant: Hun har en klisjéaktig opprinnelseshistorie, hun drives av det typiske hevnbegjæret, men mangler det menneskelige preget som Keanu Reeves' Wick hadde. Selv om han langt fra er noen man kan kalle "karismatisk" i tradisjonell forstand, hadde jeg lettere for å få kontakt med Wick, kanskje fordi han unngikk de fleste stereotypier fra actionhelter: Han var rett og slett en vanlig fyr som bare ville slappe av, og så finner du plutselig ut at han er en umulig dyktig leiemorder som jobber for en også umulig dyp undergrunnsverden av kriminalitet.

Det absurde i hele premisset og hvordan verdensoppbyggingen blir mye større enn noen kunne forestille seg, er det som gjorde disse filmene så interessante utover den rene visuelle gleden av kampene. Nå, etter at fire filmer og en TV-serie har avslørt hemmelighetene, er det håpløst å tro at du kan fremkalle den første overraskelsen, en nesten følelse av undring når den kriminelle verdens sanne omfang utfolder seg i oppfølgerne. Jeg kommer aldri til å glemme hvordan John Wick Chapter 2 sluttet med å antyde at alle mennesker i New York City var leiemordere på jakt etter Wick, men bare etter midnatt: Det var så latterlig at det var da jeg skjønte hvor spesiell denne serien var.

Ballerina gjenskaper riktignok noen slike øyeblikk (med en hel landsby), men tonen er mye mer alvorlig og karakterintroduksjonen er litt for lang (og føles estetisk for lik Marvels Black Widow). Med den store mengden reshoots, ville det ikke overraske meg om det meste gikk til andre halvdel av filmen, for å få den til å føles mer som en John Wick film når det gjelder absurd skala og meningsløst kaos, uten å trenge lange tilbakeblikk eller karakterutlegning som dreper noe av "magien".

Det er likevel interessant å se en ny del av John Wick -universet (som inkluderer små roller til Ian McShane, Lance Reddick, og ja, Keanu Reeves). Og selv om Ana de Armas' rollefigur ikke er den mest interessante hovedrollen, er hun fullt ut engasjert i den fysiske siden av jobben, og det er egentlig det som er hovedattraksjonen for enhver John Wick saga-film.

Actionscenene er mange, nesten utallige, sannsynligvis flere enn man skulle forvente hvis man sammenligner med John Wick 1, som ser relativt tam ut i sammenligning (selv om det ikke er like mange som John Wick 4, heldigvis, for denne trengte ikke å vare mer enn to timer, for ikke å snakke om tre). Som med de beste delene av sagaen får du mange øyeblikk av "jeg kan ikke tro at de gjorde det!", rekker av kampscener som ikke fører noe sted narrativt, men som rett og slett er kule å se på, mange "oof" og "aagh" når Ana de Armas bruker alt fra hammere til granater til tallerkener og skøyter som våpen for å få hver kamp til å føles distinkt. Og byen i Alpene der mesteparten av filmen foregår, er så jævlig vakker og blir utnyttet til det fulle, nesten som et sandkassespill.

Og til slutt, kronjuvelen, en lengre enn forventet kampscene som tar gun-fu-formelen, men bytter ut pistoler med flammekastere, som er verdt inngangsbilletten alene. Det er synd at Oscar for beste stunt ikke deles ut i år (fra og med 2027 for filmer med premiere i 2026), for det er et under å se hvordan Ana bruker en flammekaster som om den ikke var noe, og setter fyr på dusinvis av skurker, alt sammen i bildet, med ilden som omslutter kameraet på en måte som gjorde at jeg nesten følte meg urolig (på den beste måten) da jeg så på det. Et "hold ølen min"-øyeblikk for regissør Len Wiseman, hele stuntteamet og selvfølgelig Ana de Armas, som var helt innstilt på å lage en så spektakulær film som mulig.

Selv om Ballerina føles litt for klisjéaktig selv for John Wick -franchisestandarden, og Eve ikke er den mest karismatiske karakteren i verden, har filmen sine øyeblikk av engasjerende verdensbygging som gir flere spørsmål enn svar, og John Wick -kameoen er virkelig godt gjennomtenkt. Og actionscenene? De er helt fantastiske, har en utmerket bruk av location og miljø, og det er én spesiell scene som vil gå inn i historien som en av de beste kampscenene i actionfilmens historie. Det er kanskje ikke den beste i serien, men en selvsikker start på en ny spin-off-serie som er verdt å se på kino.