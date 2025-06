How to Train Your Dragon (2025)

HQ

Nå skjer det igjen: knappe tre uker etter Lilo & Stitch har vi en ny live-action nyinnspilling av en animasjonsfilm. Og avstanden til nyinnspilling av filmer blir kortere for hver gang: bare 23 år gikk mellom originalen og den nye Stitch, og dette er enda kortere: bare femten år siden den første How to Train Your Dragon-filmen som ble utgitt i 2010, og seks siden den opprinnelige trilogien ble avsluttet i 2019. I tilfellet Lilo innebar det å gjøre en 90-minutters 2D-film om til en 108-minutters live-actionfilm at mange ting måtte endres: Noen likte endringene bedre enn andre, men det er i det minste en annen tolkning av den samme historien, og til og med slutten ble endret fullstendig.

I tilfellet How to Train Your Dragon er det egentlig ingenting som er forandret: Det er den samme historien, nesten linje for linje, med samme karakterutvikling, plotpunkter, vanvittig bra lydspor, den har til og med samme regissør, Dean DeBlois (som for øvrig var medregissør på den opprinnelige Lilo & Stitch før han flyttet til DreamWorks).

Det ville være fristende å avfeie denne filmen som en cash grab og stemple den som unødvendig, eller å kritisere Universal for å trekke seg tilbake til de samme gamle franchisene i stedet for å prøve noe nytt. Men det ville være å undervurdere hvor viktig How to Train You Dragon er for mange mennesker. Det er ingen underdrivelse å si at for mange barn på 2010-tallet er How to Train You Dragon en generasjonsklassiker, en serie som fulgte dem da de ble eldre. Fra møtet med den keitete tenåringen som var forelsket i den første filmen og helt frem til epilogen i How to Train Your Dragon 3 (som jeg ikke vil røpe hvis du ikke har sett den, for jeg vedder på at den også kommer til å bli filmatisert på nytt), har trilogien virkelig preget livet til en hel generasjon (inkludert Mason Thames, den 17 år gamle skuespilleren som spiller Hiccup i dag, og som kledde seg ut som ham da han var guttunge).

Personlig er jeg ikke en av disse barna. Jeg var 14 år da den første filmen kom ut, så da var jeg ikke spesielt interessert i å investere tiden min i "nok en barnefilm". I stedet gledet jeg meg til mitt forløsende "slutten på barndommen"-øyeblikk med Toy Story 3, som kom ut samme år, og hvis slutt traff hjertet mitt som et godstog. Da jeg så originalen How to Train Your Dragon, med det påtvunget nedlatende blikket til en tenåring som later som om han er filminteressert, syntes jeg den var fin nok, godt laget, men med et smertelig forutsigbart manus og et utrolig vakkert, men supermanipulerende soundtrack av John Powell. Min yngre fetter var imidlertid besatt av den.

I dag... Jeg tenker stort sett det samme om filmen: Den er god, veldig tilfredsstillende, men også veldig uoriginal. Men jeg forstår bedre nå at hvis jeg hadde vært født noen år senere, ville jeg sannsynligvis ha hatt et helt annet syn på karakterene og verden. Jeg kan tenke meg at for mange yngre voksne der ute kan det å se karakterene de vokste opp med i kjøtt og blod virkelig føles som et fullkommenhetsøyeblikk, ikke så ulikt det jeg følte da jeg gjenforenes med Woody og Buzz og vinket farvel elleve år etter Toy Story 2 (om enn ikke fullt så sterkt, for Pixar var på et annet nivå den gangen, men det har helt sikkert en større betydning).

Med det i bakhodet synes jeg det er vanskelig å være for kritisk til denne nyere versjonen av filmen, selv om den ikke ignorerer det faktum at det i bunn og grunn er samme film. Jeg tror ikke det hadde vært hensiktsmessig å endre så mye på historien, selv om jeg synes det er synd at de ikke benyttet anledningen til å forbedre karakteren til Astrid (som spilles av Nico Parker nå), hvis utvikling er så utrolig forhastet at det nesten er respektløst overfor hennes personlighet ("det er for... alt annet"-øyeblikket er søtt og alt, men kom igjen).

Men utover alle disse emosjonelle aspektene (jeg vedder på at 14 år gamle meg ville synes at jeg er for bløt), handler grunnen til at denne nye filmen fungerer om mer tekniske aspekter: How to Train You Dragon er et av de få tilfellene av animasjon-til-virkelighet som faktisk gir mening fordi den ser like bra ut i virkeligheten (om ikke bedre) som den gjorde i animasjonen. Her er det ingen fotorealistiske snakkende dyr som i The Lion King eller The Jungle Book, ingen uhyggelige blandinger av skuespillere med digitale forbedringer som i Genie i Aladdin eller Ursula i The Little Mermaid, og ingen heslige gjenskapelser av tegneseriefigurer som Lumière eller Beast i The Beauty and The Beast eller dvergene i Snow White.

De fleste av de tidlige DreamWorks-filmene er så finurlige at de rett og slett ville sett helt malplassert ut i live-action (kan du forestille deg Madagascar eller Kung Fu Panda med fotorealistiske dyr som i The Lion King? Eller en virkelig versjon av Shrek?). Og de nyere filmene, som The Wild Robot, The Bad Guys, eller Puss in Boots: The Last Wish, spiller virkelig på animasjonens sterke sider og holder seg unna fotorealisme, som er trenden i dag: hvorfor prøve å etterligne virkeligheten når man kan være mye mer uttrykksfull med animasjon?

Slik tenkte man ikke på begynnelsen av 2000-tallet, i hvert fall ikke de store studioene. Særlig How to Train Your Dragon hadde en mye mer jordnær tilnærming til filmskaping, til og med i den grad at man kalte inn filmfotografen Roger Deakins (Fargo, Skyfall, Blade Runner 2049, 1917) som visuell konsulent. Denne trilogien ble filmet som om ekte kameraer var til stede i disse 3D-områdene, med de samme begrensningene i lyssetting og innramming som et filmteam ville oppleve for å få en vikinglandsby til å se troverdig ut. Det er også dusinvis av drager, javisst, men de kan skapes overbevisende med spesialeffekter, og selv om noen design var mer tegneserieaktige enn andre, og Toothless ser utrolig søt ut, har dette alltid vært en av de mest realistiske animasjonsseriene, så hoppet til live-action føles ikke bare mer naturlig, det føles også mer tro mot trilogiens natur.

Og nyinnspillingen ser virkelig bra ut, med en stor innsats lagt ned i å bruke virkelige steder, fantastiske landskap, troverdige rekvisitter og kostymer, og ekte ild og eksplosjoner i så stor grad som mulig. Det er et paradoks: en av de mest "unødvendige" nyinnspillingene, en som ikke prøver å forbedre eller revidere originalmanuset på noen måte; en film som helt sikkert ble godkjent for å være en enkel pengemaskin med lite kreativ innsats, men som likevel fremstår som en av de få nyinnspillingene som ikke føles som om den ble laget på et innfall.

I stedet føles den innbydende å se på, så lenge du forstår at du har sett historien før. Og på grunn av det har den de samme, mange høydepunktene som originalen, samtidig som den beholder de svært få nedturene som i realiteten ikke tar så mye fra opplevelsen (historien er enkel, hva så? Den er tilfredsstillende!). Du vet at en film virkelig fungerer når du kan se den om og om igjen og fortsatt få et kick ut av den (John Powells filmmusikk er kanskje manipulerende, hva så? Det er et mesterverk!). Du vil ønske unnskyldningen for å se den en gang til velkommen.