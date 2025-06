For å være ærlig skjønner jeg ikke helt hva denne filmen handler om, selv om premisset egentlig er superenkelt. Jamie Foxx spiller en Shaft-lignende kultleder som gir den amerikanske regjeringen skylden for all verdens ondskap og har med seg PTSD-plagede eks-soldater fra et hemmelig superinitiativ kalt "Programme", som skal styrte Pentagon. Pentagon liker selvfølgelig ikke dette, og på sin side har de Scott Eastwoods karakter, en fordrukken eks-spesialsoldat med det verste falske skjegget noensinne, som nå må drepe alle, spesielt Jamie Foxx. Alle må dø.

HQ

Midt oppi alt dette dukker Robert De Niro opp, iført vest. Jeg fant aldri helt ut hvem han var eller hvorfor han visste alt han visste, eller hva motivasjonen bak de vilkårlige handlingene hans var. Jeg fikk heller aldri helt med meg de japanske bushido-uttrykkene som ble slengt inn mellom Blaxplotation-vibbene og Jason Bourne -komplekset, og alt i alt synes jeg dette er den dårligst skrevne filmen så langt i år. Tin Soldier... Velkommen til bunnen av karakterskalaen!

Hvis det fantes en karakter på 0, ville denne filmen definitivt vært i nærheten av det.

Regissør Brad Furman har også skrevet dette rotet, noe som er overraskende, på grensen til sjokkerende. Furman sto i 2011 bak filmatiseringen av Lincoln Lawyer med Matthew McConaughey i hovedrollen (en flott film) og dramatiseringen av mordet på Notorious Big, City of Lies. Han kan med andre ord gjøre det. Men ikke denne gangen. Her har alt gått i vasken. Det eneste som ser ut til å ha fungert under innspillingen av Tin Soldier var produksjonsselskapets sjekkhefte, for det føles helt absurd at Foxx, John Leguizamo og De Niro er involvert her. Den elendig dårlige Eastwood som sjangler rundt og smiler som Hollywoods nest mest talentløse skuespiller (etter gode, gamle Jon Bernthal, selvfølgelig) er ikke spesielt overraskende, men resten føles som Denzel Washington som dukker opp i Sharknado 9.

Hvis du vil se det jeg anser som årets dårligste film så langt, alle kategorier, bør du sjekke ut denne forferdelige supermissen.

Dette er en annonse: