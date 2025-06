HQ

28 år har gått siden et rabiat virus herjet i Storbritannia ... og 23 år siden vi filmseere først ble introdusert for en av de mest grusomme zombiefilmene som noensinne er laget. Danny Boyle og Alex Garland har igjen slått seg sammen for å levere en helt ny historie som utspiller seg på de forlatte britiske øyer. Denne gangen følger vi en tolv år gammel gutt og hans reise med faren (Aaron Taylor-Johnson) til fastlandet, en karantenesone hvor de levende døde har mutert til noe mye verre...

Jeg vil begynne med å si at det ikke begynte særlig bra, i de første fem minuttene. Åpningsscenen er uventet slapp og lite gjennomtenkt. Men når vi spoler frem i tid, føles det som om vi filmseere er hjemme igjen, og etableringen av det isolerte samfunnet på de britiske øyer føles realistisk, og klippingen føles kjepphøy og febrilsk på den helt riktige måten. Dette er bare begynnelsen på en voldsom og bisarr reise inn i hjertet av fastlandet, der vår hovedperson ikke bare lærer å overleve de verste marerittaktige skapningene man kan tenke seg, men også lærer ting om seg selv og sin far som setter hele hans fremtid i bevegelse.

Forvent mange scener der piler gjennomborer zombiehalser...

28 Years Later er ikke spesielt skremmende. Det er en merkelig oppfølger som ikke er så interessert i å fange den klaustrofobiske skrekken fra originalen, men som er mer interessert i å ta serien i en ny retning, noe jeg likte veldig godt. I bunn og grunn er filmen en trist oppveksthistorie om å bryte seg fri fra ubehagelige begrensninger og våge å gå sin egen vei - en vei som tilfeldigvis er kantet av ekle zombier av ulike slag. Men filmen er også mer enn bare en slurvete zombiefilm: Den er også en slags studie i hvordan de levende døde har blitt integrert i vårt økosystem og dermed blitt en del av vår livssyklus. I tillegg er filmen forfriskende Boyle-punket i sin historiefortelling, med et soundtrack som ikke er av denne verden.

Dette er en annonse:

Det er imidlertid når filmen går over i en kontemplativ dødshymne i siste akt at den skinner som best. Denne delen er like blek som den er poetisk, vakker og smått genial i sin uunngåelige tragedie. Det er bare synd at de tre siste minuttene er så dårlige og forringer litt av den magien som filmen har klart å bygge opp, men det peker i det minste mot at det definitivt kommer en oppfølger til denne britiske postapokalypsen, visstnok allerede neste år.

Det er en merkelig komponert film som vil si så mye at den nesten sprekker av ideer. Bensinstasjonseksplosjoner, naturskjønne zombie-infiserte utsikter, dødsfilosofi, en svensk NATO-soldat som blir filmens comic relief, en gigantisk naken alfa-zombie som river ut ryggrader som Predator, foreldreskap og sekter bestående av akrobater i blonde parykker er noen av ingrediensene som ikke burde fungere sammen, men selv om 28 Years Later sprer seg i alle retninger, er det også disse kreative innslagene som gjør den så fascinerende, gal, original og tankevekkende.

HQ

Dette er en annonse: