De udødelige krigerne er tilbake! Denne gangen står verden nok en gang på spill når det viser seg at det finnes flere udødelige enn Andromache/Andy (Charlize Theron) og hennes leiesoldater, og disse nye ansiktene har definitivt ikke menneskehetens beste for øye. I tillegg til den nye trusselen Discord (Uma Thurman) og en bitter gammel venn som planlegger hevn, må Andromache også forholde seg til det faktum at hun nå er dødelig...

Jeg likte den første The Old Guard -filmen da den kom ut, og syntes den var en frisk actionfilm som definitivt hadde mye potensial. Nå som oppfølgeren er her, er jeg redd for at The Old Guard umiddelbart har gjort denne Netflix-eksklusive serien til generisk søppel. Det skjer mye i The Old Guard 2, men så skjer det heller ikke, og til å være en film som kretser rundt udødelige tegneseriefigurer, er den overraskende kjedelig. De som ikke er spesielt investert i historien eller ikke har den første filmen friskt i minne, vil dessverre ikke finne mye å glede seg over her. Actionfans på jakt etter intense kampscener vil også bli skuffet over filmens billige preg.

Regien er omtrent like slapp som reglene rundt karakterenes udødelighet, for nå kan man tydeligvis bytte dødelighet med hverandre... Dette gir The Old Guard mytologi en påklistret dybde til et allerede rotete manus som mangler regi og stort sett består av klønete utlegninger. Hovedrolleinnehaver Theron skiller seg ut fordi hun virkelig gir alt for å gjøre The Old Guard 2 til en emosjonell reise, og ærlig talt burde fokuset ha vært mer på den hevngjerrige Quynh, Andys bestevenn som har druknet i en kiste på havets bunn de siste 500 årene. Ellers er ikke karakterene mye å skrive hjem om. Uma Thurman får dessverre altfor lite tid på skjermen til å gjøre noe inntrykk i en historie som ikke engang har en slutt!

Det stemmer: The Old Guard 2 er bare en bro til The Old Guard 3, der seeren blir sittende igjen med den tammeste cliffhangeren noensinne. Jeg hadde virkelig håpet på noe mer her. Jeg har ikke fulgt med på tegneserien som filmen er basert på, men det må da finnes mer interessante ting å gjøre med figurer som har levd i tusenvis av år og kan helbrede seg selv på sekunder? The Old Guard 2 er en ekstremt stiv actionfilm som fungerer best som bakgrunnsstøy mens du gjør noe annet, et stadig mer vanlig mønster med nye, dårlige actionfilmer på strømmetjenestene, spesielt Netflix...