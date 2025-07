The Bad Guys 2

HQ

The Bad Guys er tilbake i en oppfølger som forsterker alt det publikum elsket med den første, uten å miste sjarmen. Den første filmen, som ble utgitt i 2022, bekreftet en oppadgående trend for DreamWorks, som kommer fra noen år med så som så-utgivelser og franchiser som ikke virkelig fant fotfeste som The Boss Baby eller The Croods.

Samme år kom også den kritikerroste Puss in Boots: The Last Wish på kino. Selv om The Bad Guys ikke fikk den samme brede kritikerrosen - kanskje på grunn av et mer useriøst premiss og et barnslig utseende - gikk den likevel rett hjem hos både store og små som en utilslørt parodi på Ocean's Eleven-filmene, selve kvintessensen av den moderne kuppfilmen, med en passende mengde popkulturelle referanser, elskelige karakterer og en stilfull og energisk animasjonsstil.

I sitt andre eventyr sliter gjengen av tidligere kriminelle, som nå har blitt reformert til å bli snille gutter, med å tjene til livets opphold ettersom samfunnet ikke er så åpent som de håpet, og ikke er villige til å gi dem en ny sjanse. Tanken på å gå tilbake til sine kriminelle røtter blir selvfølgelig tatt opp, men veldig kort, for filmen glemmer ikke at den først og fremst er rettet mot barn, noe som gir lite rom for moralsk tvetydighet.

Dette er kanskje det vanskeligste farvannet hele denne serien (rettet mot barn, men med kriminelle i hovedrollene) må navigere i, ettersom de realistisk sett ikke kan gå for langt inn i de svært interessante ideene om det økonomiske systemets fiasko uten å skape raseri fra sinte foreldre over at en tegnefilm innprenter anarkistiske ideer i barna deres. I stedet holder de seg på den sikre siden, og velger å redusere så mange likheter med virkeligheten som mulig (man kan se at de på et tidspunkt planla å lage en parodi på Elon Musk, men ender opp med å viske det ut så mye at det blir skuffende vagt), og fokuserer på den rene, ufarlige moroa, med enorme biljakter og actionscener.

Som i den første filmen er den beste kvaliteten ved The Bad Guys 2 persongalleriet, med særegne karaktertegninger og velutviklede personligheter. Med så mange av dem og en begrenset spilletid er det få av dem som får en solid fortellerbue, men de som ikke får det, får likevel minst ett eller to morsomme øyeblikk i rampelyset, slik at ingen av dem føles bortkastet og hver og en føles essensiell for bandet og dermed for filmen. Vennskapet og lojaliteten til hovedpersonkvintetten ender opp med å bli den lærdommen de ønsker å gi det yngre publikummet: Med lagarbeid og lojalitet kan man møte enhver motgang.

Kanskje ikke overraskende har DreamWorks hentet inspirasjon fra en annen populær filmserie som opprinnelig var basert på kriminelle som blir "snille", Fast and Furious. På mer enn én måte, men mest om hvordan en gruppe ekstremt talentfulle personer kan bruke ferdighetene sine til noe godt i stedet for å stjele: å bekjempe en verre gruppe kriminelle. Denne gangen møter de en ren kvinnelig gjeng med Danielle Brooks, Maria Bakalova og Natasha Lyonne (som slutter seg til den stjernespekkede rollebesetningen som også inkluderer Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina og Zazie Beetz), med en sprø plan som utspiller seg i en tredje akt som, må jeg innrømme, tok meg med storm. Noen av årets favorittscener fra en film som ikke heter Mission: Impossible kan være her, inkludert et romkupp som ville gjort Tom Cruise sjalu.

De karismatiske karakterene og det smarte plottet løftes til nye høyder av den animerte stilen, med mange triks og visuelle gags som gjør god bruk av de medvirkendes dyrekropper ( Snake og Tarantula er mine favoritter), og den entusiastiske regien og den smidige klippingen. Alt dette gjør The Bad Guys 2 til en flott oppfølger: Det er ikke årets mest overskridende animasjonsfilm, og den mangler kanskje sjokkfaktoren fra den første, men den er like morsom og underholdende. En tredje film vil helt sikkert komme, og den vil bli ønsket velkommen.

