Me Time, The Ridiculous 6, Happy Gilmore 2, Coming 2 America, You People, Murder Mystery, You're Cordially Invited, Red One, The Union, Incoming, Unfrosted, Night School... Antallet strømmeeksklusive komedier proppfulle av store, kjente og samtidig kjedelige hinsides all fornuft de siste årene er nesten absurd. Det ser ut til å hvile en unektelig forbannelse over strømmefilmer generelt og komedier/actionkomedier spesielt, da 99 % av alt som utgis i denne sjangeren er det reneste søppel. Dette gjelder også Prime Videos store sommerfilm The Pickup.

The Pickup er regissert av mannen bak Ride Along og Barbershop og forteller historien om to sikkerhetsvakter som får sin pansrede sikkerhetstransport kapret av en meget vakker jomfru, hvis plan er å ta kjøretøyet, kjøre det inn i et kasino i Atlantic City, og når de først er inne i hvelvet deres, stjele 60 millioner dollar før noen vet hva som skjer. Hovedrollene spilles av den udynamiske duoen Eddie Murphy (Russell) og Pete Davidson (Travis), og filmen begynner selvfølgelig med at de misliker hverandre og ikke ønsker å jobbe sammen, men lærer seg underveis å like hverandres ulikheter. Murphy spiller den erfarne, gråsprengte veteranen som hater tanken på å bli paret med den unge oppkomlingen Travis, hvis usikkerhet og behov for bekreftelse stadig bringer ham i trøbbel.

The Pickup er en film som hvem som helst kunne ha skrevet på en serviett i en stressende lunsjpause. Sikkerhetsvakter, pansrede lastebiler, skurker, biljakter, noen tilfeldige vitser og forsøk på humor, en vakker skurk som har forført en av vaktene, en engstelig kone på hjemmebane og et forestående stort ran der alle må samarbeide for å overleve. Alt er sett før, alt er gjort før, og her er det ingen tanker om å gjøre noe som helst som føles unikt, uforutsigbart eller friskt, men i stedet følger den nøyaktig i fotsporene til alle andre komedier av akkurat samme type.

I sine yngre dager (48 Hrs., Beverly Hills Cop, The Golden Child) kunne Murphy ha lagt inn nok energi og stilsikkert levert nonsens til å gjøre i det minste noen av scenene virkelig morsomme, men den humoren har han ikke lenger i seg. Murphy er, i likhet med Adam Sandler, gammel nå, sliten, til og med trist å se på. Det er ingen energi og intet ønske om å virkelig underholde, noe som avsløres scene etter scene, der han stort sett bare leser replikkene sine med null entusiasme og innlevelse, mens han venter på den fete lønningsposen sin.

Et lite studio, røykmaskin og greenscreen, pluss folk som ofte (og gjerne) gapskratter. Det er oppskriften på denne komedien.

Davidson er med, og i motsetning til Murphy gir han virkelig alt for å være morsom, men i stedet får han ikke sjansen til å bruke sin patenterte vellykkede gonzo-komedie, da han er henvist til den typiske streaming-aktige, ukomiske drittslengen som har gjennomsyret så mye i så mange år nå. Det er ingen kant, ingen humor, ingen originalitet, og ingenting som får meg som seer til å ønske å se den til ende. The Pickup er dermed forvist til samme søppelbøtte som alt annet jeg nevnte i begynnelsen av denne anmeldelsen.